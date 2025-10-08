Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un colpo di scena inaspettato per due ex che si ritroveranno molto vicini. Nelle puntate in onda giovedì 16 e venerdì 17 ottobre alle 20:50 su Rai 3, Rosa e Damiano vivranno momenti di grande passione. Nel frattempo, Pino cercherà di riavvicinarsi alla sua compagna, mentre Renda non riuscirà a rassegnarsi alla fine della sua storia d’amore con Viola.

Rosa vive un momento passionale con Damiano

Rosa e Damiano si lasceranno andare a momenti di passione negli episodi della soap partenopea che andranno in onda nelle serate del 16 e 17 ottobre.

Va ricordato che Rosa Picariello ha una relazione con Pino, mentre Damiano ha lasciato Viola, prendendosi una pausa di riflessione dopo che la sua compagna ha rifiutato di andare a convivere con lui. Intanto, Rosa e Damiano, dopo il bacio che si sono scambiati nel mese di agosto, vivranno un nuovo avvicinamento, ancora più intimo: i due saranno protagonisti di un incontro passionale.

Damiano pensa a Viola, Pino vuole chiarirsi con Rosa

Nel frattempo, verranno chiarite ulteriori dinamiche attorno ai due amanti. Pino, ignaro del tradimento della sua compagna, sarà intenzionato a fare un passo avanti con lei, cercando di recuperare il loro rapporto dopo le recenti incomprensioni causate dalla presenza ingombrante di Eduardo a Napoli.

Parallelamente, Damiano si abbandonerà alla passione con la sua ex compagna, ma continuerà a tenere aperta una porta per la sua storia d’amore con Viola. L’incertezza della situazione porterà grande turbamento in Rosa, che si troverà divisa tra due uomini e sarà chiamata a scegliere se restare con Pino o tornare sui suoi passi, dando una nuova possibilità al padre di suo figlio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha litigato con Pino

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Rosa ha notato un atteggiamento ostile da parte di Pino, riuscendo a intuire che il suo compagno non gradiva la presenza di Eduardo in casa. Rosa, quindi, ha lanciato un ultimatum al fidanzato: se vuole stare con lei, deve accettare anche la sua famiglia.

Nel frattempo, Raffaele è partito per la Spagna per far visita a Patrizio, mentre Silvia e Michele sono volati in Nuova Zelanda da Anna e Alessandro. Spazio anche alle vicende dei medici dell’ospedale San Filippo di Napoli, alle prese con il ricovero di Gennaro Gagliotti, ferito da Roberto Ferri durante una colluttazione. Sempre in ospedale, è arrivata una notizia positiva: Agata Rolando si è risvegliata dal coma. Intanto, Rossella ha avuto a che fare con Gianluca Palladini, suo ex compagno rientrato a Napoli. Tra i due è tornata la sintonia di un tempo, suscitando la gelosia di Nunzio.