Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 ottobre, rivelano che Rosa si mostrerà disperata per quanto è accaduto con il suo ex Damiano, dato che adesso non sa come affrontare e gestire al meglio la situazione.

Intanto, Michele e Silvia annunceranno il loro imminente ritorno a Napoli: il giornalista si preparerà anche a tornare alla conduzione della sua trasmissione radiofonica mentre Roberto Ferri riuscirà ad ottenere gli arresti domiciliari.

Rosa si sente disperata: anticipazioni Un posto al sole 20-24 ottobre

Per Rosa, la situazione non sarà delle migliori dopo il momento di passione vissuto con Damiano: i due finiranno a letto insieme e tale momento finirà per acuire ancora di più la crisi personale della donna, già provata dai turbamenti che sta vivendo con Pino.

Rosa si ritroverà a vivere un momento di profonda crisi e si sentirà disperata: da una parte, sente di provare qualcosa di forte e importante nei confronti di Damiano, ma dall'altra c'è Pino che chiederà più volte un confronto per capire se è il momento di risolvere i loro problemi di coppia oppure voltare pagina.

Rosa preferirà non affrontare la questione con Pino e, in tal modo, rimanderà più volte il loro atteso confronto, finendo per mettere ulteriormente in crisi il postino.

Michele e Silvia pronti a ritornare a Napoli, Roberto Ferri scarcerato

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, dal 20 al 24 ottobre, inoltre, rivelano che verrà annunciato il ritorno di Michele e Silvia.

Il loro viaggio sta per concludersi e, a breve, i due coniugi torneranno nuovamente a Napoli: Michele si appresterà così a riprendere in mano le redini della sua trasmissione radiofonica e sarà chiamato a fare una scelta tra Manuela e Micaela. Soltanto una delle due potrà co-condurre la trasmissione con Michele.

Roberto Ferri, invece, potrà finalmente abbandonare il carcere: l'imprenditore riuscirà a ottenere gli arresti domiciliari anche se, il suo avvocato, cercherà di fare il possibile per convincerlo ad accettare anche il patteggiamento.

Intanto, per Alfredo, arriverà il momento di dimostrare la sua piena fedeltà e lealtà nei confronti del barone Cotugno: la missione sarà quello di riuscire a rubare del cibo a Guido.

Roberto aveva picchiato selvaggiamente Gennaro Gagliotti

Negli episodi precedenti della soap opera, Roberto aveva aggredito brutalmente Gennaro Gagliotti e per tale motivo venne arrestato.

Le condizioni di salute di Gennaro avevano destato grande preoccupazione tanto che, dopo il ricovero, i medici avevano ipotizzato che l'uomo potesse aver perso per sempre la vista a causa del forte trauma riportato.