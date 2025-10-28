Martedì 28 ottobre c'è stata la seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana. Stando alle anticipazioni trapelate sul web i protagonisti di queste riprese sono stati Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara: Martina De Ioannon ha rifiutato l'invito perché non aveva niente da dire all'ex fidanzato.

Il faccia a faccia tanto atteso

In queste ore si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, e in rete stanno già circolando gli spoiler di quello che è accaduto e che il pubblico potrà vedere in televisione tra qualche settimana.

Durante le riprese del 28 ottobre, dunque, c'è stato l'attesissimo confronto tra Gianmarco, Cristina e Ciro: Martina ha preferito non partecipare al faccia a faccia sia perché non aveva nulla da dire all'ex fidanzato sia nel rispetto del suoi genitori, che sono rimasti male per alcune cose che ha detto Solimeno sui social.

Steri ha difeso la nuova compagna e ha detto più volte che il loro avvicinamento è avvenuto solo dopo aver chiuso le precedenti relazioni, quindi non ci sarebbe stato nessun tradimento.

Ultime novità sugli Over

In questo periodo a Uomini e donne è stato dato molto spazio ad alcuni componenti del parterre Over, in particolare a quelli che hanno regalato tira e molla piuttosto interessanti.

Federico e Agnese, ad esempio, per più di un mese si sono lasciati e ripresi, ma nelle ultime registrazioni la dama ha deciso di mettere un punto perché non si sentiva corrisposta al cento per cento.

Anche Mario e Cinzia si stanno frequentando da un po' tra alti e bassi, ma Gianni Sperti non crede in questo rapporto e ha chiesto a Maria De Filippi di non chiamarli più al centro perché non sarebbero sinceri.

A differenza di altri, Sabrina e Nicola avevano deciso di lasciare il programma in coppia: neanche due settimane dopo, la dama è tornata per raccontare che la storia è finita.

Sara tra Marco e Jakub

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in questi giorni, è stato dato spazio anche ai tronisti del cast.

Le anticipazioni, infatti, svelano che Sara ha portato in esterna Jakub per la seconda volta, e questo non ha fatto piacere a Marco. Il giovane si è sfogato con la redazione e ha parlato delle cose che non gli piacciono della ragazza che sta conoscendo, poi i due hanno avuto modo di confrontarsi davanti alle telecamere.

Al momento, dunque, la protagonista del trono Classico sembra indecisa tra due corteggiatori proprio come Flavio, che nell'ultimo periodo si è concentrato esclusivamente su Martina e su Nicole (nei giorni scorsi ha baciato entrambe e ha chiarito che non ha ancora una preferenza).