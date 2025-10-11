Da più di una settimana i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo se c'è davvero un riavvicinamento in corso tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Il silenzio dei due non sta facendo altro che alimentare le chiacchiere, e in queste ore anche la madre della ragazza si è esposta con un "mi piace" che non è sfuggito ai più attenti. Come si legge in una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni il 12 ottobre, la mamma dell'ex tronista ha apprezzato il commento di un'utente che spera nel lieto fine tra i due protagonisti dell'ultima edizione del dating-show.

Il gesto della mamma che non passa inosservato

Ciro e Martina si sono lasciati da un paio di settimane, ma sul web si parla di più del "ritorno di fiamma" che ci sarebbe tra la ragazza e Gianmarco.

Canzoni, emoji in comune e presunte dediche sono solo alcuni degli indizi che i fan di Uomini e donne hanno raccolto ultimamente per provare che tra i due ex tronisti ci sarebbe un riavvicinamento in corso.

In queste ore, inoltre, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione che va ad aggiungersi alle tantissime cose che sono accadute di recente e che collegherebbero De Ioannon e Steri.

"La mamma di Martina ha messo like a un mio commento su TikTok", ha scritto un'utente all'esperto di gossip che prontamente ha pubblicato sia il messaggio che lo screenshot che documenta il tutto.

"Marti fa che i nostri desideri si avverino", sono le parole che la madre dell'ex tronista ha apprezzato e che la inserirebbero nel gruppo di chi tifa per la coppia Martina-Gianmarco.

Le critiche di Pugnaloni

Se sull'attuale legame con Gianmarco sembra non volersi pronunciare, è sulla rottura con Ciro che Martina ha voluto sottolineare un paio di cose.

Come ha documentato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, sia Solimeno che De Ioannon si sono esposti per smentire le voci che stavano circolando su presunti tradimenti: "Non ci sono mai state mancanze di rispetto, anzi ci stiamo rispettando tutt'ora", hanno detto in coro.

"Rispetto? Ma se hanno postato canzoni sul tradimento e lei l'ha definito una vittima in cerca di consensi, questo sarebbe il rispetto? Io al posto di lui sarei arrabbiatissimo. Due sono le cose: o è tutta una farsa montata ad arte o stanno ancora insieme e ci stanno prendendo in giro", ha tuonato l'esperto di gossip sul suo profilo social.

Gianmarco a Dubai con gli amici

In tutta questa vicenda, l'unico che non ha ancora rilasciato dichiarazioni è Gianmarco.

Come ha confermato lui stesso su Instagram, attualmente l'ex tronista di Uomini e donne si trova a Dubai con un gruppo di amici e non sembra avere alcuna intenzione di inserirsi nella diatriba che è nata tra Martina e Ciro dopo la rottura.

Molti fan, però, sperano di sapere qualcosa in più magari grazie a un'ospitata di Steri, De Ioannon e Solimeno nel programma al quale hanno partecipato la scorsa stagione.