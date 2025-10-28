Il 28 ottobre sono state registrate due nuove puntate di Uomini e donne: una interamente dedicata al confronto in studio tra Gianmarco Steri, Cristina Ferrara e Ciro Solimeno, l’altra in formato classico. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma Galgani è andata contro Mario Lenti, chiarendo che per lei la storia è chiusa. Cristiana Anania, invece, ha letto una lettera ai suoi corteggiatori.

Tensioni tra i senior del cast

Gli spoiler trapelati al termine della registrazione del 28 ottobre riguardano anche alcuni componenti del parterre che si sono resi protagonisti di momenti di forte tensione.

Gemma ha criticato aspramente Cinzia per la sua frequentazione con Mario, poi è andata contro il cavaliere ripetendo più volte che l'ha dimenticato e che non prova più niente per lui.

Anche Magda si è scontrata con Mario, ma è quando lui l'ha definita "superficiale" che ha perso le staffe e stava per dargli uno schiaffo.

Tra Agnese e Roberto procede tutto a gonfie vele, tant'è che si sono scambiati diversi baci durante i balli. Federico, però, è intervenuto per dire che secondo lui è assurdo che la dama abbia già voltato pagina visto che meno di una settimana fa piangeva per lui.

La lettera di Cristiana per i corteggiatori

Nel corso della puntata di Uomini e donne registrata martedì 28 ottobre si è parlato solo del trono di Cristiana.

In settimana è uscita in esterna con Ernesto, ma hanno discusso per le eccessive attenzioni che lei darebbe a Federico.

Oggi la tronista ha letto una lettera ai suoi corteggiatori, ai quali ha voluto spiegare il periodo difficile che sta vivendo: nonostante il blocco che sente di avere, vuole innamorarsi e spera che tra i suoi pretendenti ci sia la persona giusta per lei.

Il confronto senza Martina

Prima di occuparsi delle conoscenze degli Over e dei tronisti, Maria De Filippi ha condotto un'intera puntata dedicata alle due ex coppie della scorsa edizione di Uomini e donne.

Le anticipazioni rivelano che Martina ha scelto di non partecipare al confronto di perché non voleva rivedere Ciro: Gianmarco ha parlato sia per sé che per la nuova compagna (i due non si definiscono ancora fidanzati, ma ragazzi che si stanno frequentando), e ha smentito tutti i rumor secondo i quali avrebbero tradito i loro ex.

Gianni Sperti e Ciro si sono lamentati parecchio della decisione di Martina di non presentarsi in studio, e anche Maria De Filippi l'ha un po' criticata per la foto in cui ha messo in bella vista la collana che le ha regalato Gianmarco durante la loro conoscenza in televisione.