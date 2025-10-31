Nei prossimi episodi della soap turca Forbidden Fruit, sembreranno esserci i presupposti per la nascita di una nuova coppia. A seguito del divorzio, Zehra Argun (Şafak Pekdemir) si lascerà andare alla passione con Caner Çelebi (Barış Aytaç).

Caner inizia a corteggiare Zehra, Alihan e Zeynep si sposano a sorpresa

Dopo aver avuto litigato per l'ennesima volta con il marito Kemal (Sarp Can Köroğlu) a causa di Yildiz (Eda Ece), Zehra metterà fine al suo matrimonio divorziando. Pur essendo stata rimproverata ancora una volta dal padre Halit (Talat Bulut), Zehra non escluderà la possibilità di potersi innamorare di nuovo.

Ben presto, Caner inizierà a corteggiare Zehra, la quale però gli farà subito presente di non poter mai intraprendere una relazione con lui. Tuttavia, il giorno del matrimonio a sorpresa di Alihan (Onur Tuna) e Zeynep (Sevda Erginci), accadrà qualcosa di inaspettato tra Zehra e Caner. In particolare, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo durante i festeggiamenti, Zehra e Caner trascorreranno la notte insieme in una camera d'albergo. Il giorno seguente, Caner non racconterà all'amico Emir (Serkan Rutkay Ayıköz) e nemmeno alla sorella Ender (Şevval Sam), ciò che è successo tra lui e Zehra.

Ender ha dato in adozione un figlio, Kaya scopre di non essere il padre di Erim

A proposito di Ender, si sfogherà proprio con suo fratello Caner, rivelandogli di aver dato in adozione un figlio avuto in passato dall'ex Kaya (Barış Kılıç), il quale intanto scoprirà di non essere il padre di Erim (İlber Uygar Kaboğlu) grazie a un test del DNA.

Successivamente, Zehra e Caner andranno al cinema insieme e finiranno per incontrare in maniera casuale Emir e Lila (Buçe Buse Kahraman), ai quali nasconderanno di avere un appuntamento.

Riepilogo sulla rottura tra Zehra e Kemal

Inizialmente, Yildiz e Ender hanno stretto un'alleanza per sabotare le nozze tra Kemal e Zehra. Nonostante ciò, il piano delle due rivali è fallito, visto che Kemal e Zehra hanno spiazzato tutti annunciando di essersi sposati, rendendo felice Halit. Pur essendo diventato il marito di Zehra, Kemal ha dimostrato di non aver smesso di amare l'ex moglie Yildiz. Quest'ultima per allontanarlo dalla sua vita, gli ha teso una trappola. In particolare, Yildiz ha invitato Kemal in una camera d'albergo e poi ha trovato il modo per fare entrare un'altra donna nella stanza sotto lo sguardo di Zehra.

Anche se Ender ha dimostrato all'ex marito Halit che Yildiz era nell'hotel nel momento in cui Kemal è stato colto in flagrante, Zehra ha deciso di chiudere il suo matrimonio con la convinzione di essere stata tradita.