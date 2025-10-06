Romulo si sposerà e sarà pronto a iniziare una nuova vita con la donna che ha sempre amato nelle prossime puntate de La Promessa. L'addio sarà commovente per tutta la servitù e per i De Lujan.

Le anticipazioni rivelano che Alonso sarà molto dispiaciuto, ma prima dell'addio a Romulo vorrà regalargli una splendida cerimonia di nozze. Persino Petra si commuoverà nel salutare il suo collega, riconoscendone la grande professionalità.

Un cambiamento inaspettato nella vita di Romulo

Le anticipazioni de La Promessa annunciano emozioni contrastanti per Romulo nelle prossime puntate.

Lo storico maggiordomo del palazzo De Lujan lascerà il suo posto dopo anni di carriera, ma lo farà in un modo molto speciale. Nella vita di Romulo tornerà a bussare il passato con l'arrivo di Emilia, l'infermiera che si occuperà dei gemelli di Catalina. Presto si scoprirà che la donna è il grande amore mai dimenticato di Romulo e che la loro storia era finita molti anni fa a causa di incomprensioni del tutto risolvibili. L'uomo aveva preferito la carriera all'amore, ma confesserà di non essere mai riuscito a colmare quel grande vuoto lasciato da Emilia. Tra i due sarà inevitabile la rinascita di una dolce storia d’amore, che colpirà molto anche Alonso. Nel frattempo, al palazzo cambieranno molte cose e una delle più importanti sarà il salto di società che farà Adriano.

Il padre dei gemelli diventerà il nuovo Conte di Campos e la cerimonia sarà presieduta da Romulo. Alonso chiederà al maggiordomo di celebrare questo grande evento e gli chiederà di restare a lavorare per lui. Il signor Baeza, però, avrà già deciso di andare in pensione e quindi rifiuterà la richiesta del marchese, pronto a godersi il suo meritato riposo con Emilia.

Il commosso addio a La Promessa e la speranza di una nuova vita

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso avrà un'ultima richiesta per Romulo: prima che vada via al suo palazzo, dovrà sposare Emilia. Le nozze del maggiordomo saranno tra le più emozionanti di sempre e si terranno proprio nella tenuta dei marchesi. Gli sposi riceveranno gli applausi dalla servitù e dalla nobiltà che per l'occasione saranno riunite senza alcuna distinzione sociale.

Alonso porgerà i più sinceri auguri a Romulo ed Emilia e successivamente si procederà con il banchetto e la festa. Prima delle danze, però, ci sarà spazio anche a una grande nostalgia perché Romulo ricorderà i momenti più belli trascorsi a La Promessa e non potrà fare a meno di rivolgere un pensiero alla defunta Jana. Persino Petra si lascerà andare all'emozione quando dirà addio al maggiordomo, riconoscendo in lui una grande professionalità. Prima di chiudersi la porta alle spalle, Romulo farà un ultimo giro del palazzo con Emilia, pronto a vivere il resto della sua vita con lei.

Romulo: un maggiordomo impeccabile e prezioso per Cruz e Alonso

Romulo è una delle figure più importanti de La Promessa ed è presente nella soap spagnola dalla prima stagione.

L'uomo ha sempre mostrato una grande fedeltà ai marchesi e ha saputo guidare la servitù con imparzialità, guadagnandosi la fiducia di tutti. Anche Romulo, tuttavia, nasconde dei lati oscuri. All'inizio della sua carriera, infatti, ha accettato di uccidere Leocadia per ordine di Cruz. Questo delitto non è andato in porto perché la sua vittima lo ha implorato di risparmiarle la vita perché era incinta. Romulo, tuttavia, si è macchiato di un omicidio quando per proteggere Pia ha tolto la vita a Gregorio, il marito violento che minacciava lei e il suo bambino. Per questo reato, il maggiordomo ha trascorso anche un periodo in prigione.