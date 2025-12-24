Oggi, 24 dicembre, Helena Prestes ha deciso di fare un appello alle tantissime persone che continuano a mandarle regali e lettere a più di un anno di distanza dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Su X, la modella ha chiesto ai fan di non inviare più doni né al palazzetto dove gioca Javier Martinez né all'appartamento di Terni dove vivevano fino a qualche settimana fa.

L'appello di Helena tramite i social

L'affetto della gente per gli Helevier è sempre più grande, e non c'è occasione in cui la coppia non venga omaggiata con doni importanti e altri gesti significativi.

A ridosso del Natale, però, Helena ha voluto fare un appello alle tantissime persone che continuano a fare regali e lei e al fidanzato mandandoli a indirizzi non idonei.

"Non inviate più regali al palazzetto o al precedente appartamento, non è possibile riceverli lì. In futuro ci organizzeremo meglio e vi faremo sapere. Grazie per la comprensione e l'affetto", ha scritto la modella sul suo profilo di X.

Avviso importante

Vi chiediamo gentilmente di non inviare più regali al palazzetto né al precedente indirizzo, perché non è più possibile riceverli lì.

In futuro ci organizzeremo in modo diverso per sistemare al meglio la gestione dei regali e vi faremo sapere.

Grazie di cuore… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) December 24, 2025

Prestes ha parlato anche a nome di Javier per chiedere a chi li supporta di non invadere spazi dove lavorano oppure dove hanno abitato in passato, non appena si sono trasferiti a Terni.

Le risposte dei fan sul web

Il messaggio di Helena non è passato inosservato, anzi in poche ore ha raggiunto centinaia di fan sui social.

"Con tutti i regali che ricevete vi ci vorrebbe un magazzino", "Potresti chiedere alla stessa gente di dare soldi in beneficenza, non avete bisogno di quelle cose", "Farsi bastare l'affetto no, vero?", "Ma dopo un anno non sarebbe meglio smetterla con questi regali?", "Potresti anche dire basta regali", "Javier lavora in quel palazzetto, come fate a non capirlo?", "Il Grande Fratello è finito da più di un anno, e smettetela di mandare regali", "Fermali Helena, non devi dare nuovi indirizzi", "Stop ai regali senza nuovi indirizzi, questa è la cosa giusta da dire", "C'è ancora gente che spreca soldi in questo modo?

Ma dateli alle associazioni o a chi ne ha davvero bisogno", si legge su X in queste ore.

Secondo Natale insieme per gli Helevier

Helena e Javier si conoscono da circa un anno e mezzo, e stanno per trascorrere il loro secondo Natale insieme.

Nel 2024, infatti, la modella e il pallavolista hanno passato questo giorno speciale nella casa del Grande Fratello con gli altri concorrenti del cast, ma in quel periodo erano solamente buoni amici.

Gli Helevier sono nati ufficialmente lo scorso febbraio, quindi tra un paio di mesi i tantissimi sostenitori di questa storia d'amore potranno festeggiare il primo anniversario di una delle coppie più amate e chiacchierate della penultima edizione del reality di Canale 5.