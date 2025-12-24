L'altro giorno Rasha e Omer hanno dato risposte esilaranti a chi li ha interpellati su quello che è stato ribattezzato il "caso Signorini". Mentre erano in diretta su TikTok, i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello si sono imbattuti in diverse domande dei fan sull'inchiesta di Fabrizio Corona sullo storico conduttore del reality, e le loro reazioni hanno fatto sorridere: la ragazza si è detta totalmente disinteressata sull'argomento, invece il compagno non sapeva neanche di chi si stava parlando.

Le risposte alle domande dei curiosi

Da più di una settimana sul web non si parla d'altro che delle accuse che Fabrizio Corona ha mosso ad Alfonso Signorini, un caso che sta facendo discutere e sul quale si sono espressi in tanti.

L'altra sera alcuni fan del GF hanno chiesto a Rasha e Omer un parere su questa vicenda, ma le risposte che hanno ricevuto sono state sorprendenti.

"Perché ci chiedete questo? Che ci interessa a noi di Signorini", ha replicato la concorrente dell'ultima edizione del reality quando si è imbattuta in una delle tante domande sulla questione.

Il finalista, invece, è apparso molto perplesso e ha chiesto: "Ma chi è?".

- perché ci chiedete di signorini?

- ,,,,, chi sono? pic.twitter.com/4pdG3tk4vg — Paola. (@Iperborea_) December 23, 2025

I Rashmer, dunque, non si sono sbilanciati sul tema sia perché non lo trovano interessante che perché non sanno neppure cos'è successo e chi è coinvolto in questa storia.

I commenti dei fan su X

Le risposte di Rasha e Omer alle domande sul caso Signorini sono piaciute molto ai loro sostenitori, gli stessi che le hanno volute commentare sui social in modo ironico.

"Ho tirato un sospiro di sollievo quando ho capito che Omer non sa neanche chi è Signorini", "Sono capitati l'anno sbagliato, altrimenti l'avrebbero conosciuto eccome", "Ma Rasha perché risponde sempre male? E poi parla pure per lui", "Sono due miti, l'ho sempre detto", si legge su X in queste ore.

Amore a gonfie vele fuori dalla casa del GF

In questi giorni Rasha e Omer hanno fatto diverse dirette su TikTok, e in queste occasioni i fan del GF hanno potuto notare che il loro feeling è cresciuto e si è intensificato molto fuori dalle mura più spiate d'Italia.

Stando a quello che hanno raccontato in live nelle ultime ore, i Rashmer trascorreranno sia il Natale che il Capodanno insieme, e questa è la conferma che la loro storia d'amore procede a gonfie vele anche dopo la fine del programma televisivo al quale hanno partecipato.

Nell'ultima settimana i due si sono visti poco perché il finalista è tornato in Valtellina, dove vive, con la sua famiglia, invece la fidanzata è rimasta a Roma. A brevissimo, però, Omer dovrebbe raggiungere Rasha nella capitale per passare tutte le feste insieme ad amici e parenti.