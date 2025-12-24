A quasi una settimana dalla fine del Grande Fratello 2025, si può fare un bilancio sul successo che i concorrenti hanno riscosso tra il pubblico social. In circa tre mesi, infatti, solamente Anita è riuscita a far salire il numero dei suoi follower in modo che superassero i 100mila (148mila per la precisione). Tra gli account che hanno avuto un considerevole aumento, a sorpresa c'è anche quello di Mattia con quasi 40mila fan in più rispetto a quelli che aveva quando è entrato nella casa.

Anita vince anche la classifica dei follower su Instagram

L'edizione 2025 del Grande Fratello è durata meno di tre mesi (circa 80 giorni), quindi i concorrenti non hanno avuto lo stesso tempo di chi li ha preceduti per conquistare il pubblico di Canale 5.

Nel periodo che hanno trascorso all'interno della casa più spiata d'Italia, però, tutti gli inquilini hanno visto aumentare il numero dei loro follower su Instagram, chi più e chi meno.

In testa a questa particolare classifica c'è Anita, che è salita da 63mila a 148mila (84mila fan in più) ed è l'unica partecipante di quest'anno ad aver superato il muro dei 100mila follower sui social.

Secondo posto per Rasha, che è passata da 5426 a 42mila follower, e terzo per Mattia che oggi ha 43mila follower ma è partito con 3769.

I cinque concorrenti del Grande Fratello più amati sui social

Ad una settimana di distanza dalla finale del Grande Fratello, i cinque concorrenti che hanno avuto il maggior aumento di follower su Instagram sono:

Anita con +84.700;

Rasha con +40.700;

Mattia con +39.600;

Jonas con +37.440;

Benedetta con +34.000.

Sorprendentemente Omer è fuori da questa classifica, ma il motivo è semplice: quando è entrato nella casa il ragazzo aveva già 54mila follower, quindi negli ultimi mesi ne ha guadagnati solo 23mila (è a 78mila totali).

Successo per Anita in tv e nel privato

Stando a questi numeri, Anita ha vinto il Grande Fratello su diversi fronti: dal montepremi all'affetto dei fan, dal numero dei follower su Instagram all'amore con Jonas.

A proposito dei Jonita, notizia di questi giorni è che tra loro procede tutto a gonfie vele fuori dalla casa: anche se al momento non sono insieme ma con le rispettive famiglie, presto i due concorrenti si ritroveranno per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Anche tra Rasha e Omer va tutto benissimo, e a confermarlo sono stati loro stessi in una delle tante dirette che hanno fatto su TikTok da quando hanno concluso l'avventura nel reality. I Rashmer passeranno le feste insieme e, stando a quello che ha raccontato Deianira Marzano sui social, starebbero programmando un viaggio romantico da fare all'inizio dell'anno nuovo.