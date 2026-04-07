A distanza di più di un anno dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, Helena Prestes deve ancora fare i conti con le critiche di chi non l'ha apprezzata in quel percorso. Oggi, 7 aprile, la modella ci ha tenuto a ricordare a tutti che il reality si è concluso da molto tempo e ha detto a chi continua a parlarne che dovrebbe farsi aiutare.

La stoccata di Helena su TikTok

Stamattina Helena ha risposto a tono a chi le ha dato della vecchia ("Vero, ho felicemente 35 anni e sto benissimo") e poi ha zittito chi continuava a scriverle cattiverie sulla sua avventura da concorrente del Grande Fratello.

Mentre era in live su TikTok, infatti, la modella si è rivolta agli utenti che sono ancora fermi a quello che è successo nel reality e ha detto: "Il gioco è finito due anni fa, chi è rimasto lì è grave e da studiare".

"Vivete la vostra vita, io vi mando abbracci e spero che stiate bene", ha concluso Prestes.

Chi rimane con questa mentalità del gioco di due anni fa, del programma a cui ho partecipato, è grave raga… c’è da studiare.#helevier#helenaprestes pic.twitter.com/LdGKNCF5M6 — Helevier 🤍🧉 (@helevierlove) April 7, 2026

La difesa del fandom

La frecciatina che Helena ha lanciato a chi continua a parlare del suo GF è stata accolta con entusiasmo da tutte le persone che la seguono sui social.

"Ma basta, ha ragione lei", "Smettetela", "Fatevi una vita vostra", "Questa gente è ossessiva, lasciatela in pace", "Il programma è finito il 31 marzo 2025 e questi ancora ne parlano", "Che follia", "Gente senza una vita", "Lei è piena e anche noi", "Che disagio che c'è in giro", "Questa rottura non finisce mai", "Non se ne può più", "Lei non sopporta più questa situazione e ha ragione da vendere", si legge su X in queste ore.

Tutti i progetti di aprile

In questi giorni Helena si trova a Monte-Carlo per partecipare ad alcuni eventi organizzati da un brand (il 7 aprile ha assistito ai match di Alcaraz e Sinner), poi a brevissimo partirà per Tarifa per lavorare ad altro progetto molto importante.

In una live che ha fatto di recente su TikTok, inoltre, Prestes ha svelato che entro la fine del mese in corso partirà per New York e ci rimarrà almeno 40 giorni.

A causa di diversi inconvenienti (personali e professionali), infatti, la modella ha dovuto rimandare questo viaggio più di una volta, ma tra non molto andrà oltreoceano per dedicarsi ad una o più avventure che sono ancora top secret.