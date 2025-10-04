Nelle puntate di Un posto al sole, in programma dal 13 al 17 ottobre, si affronterà finalmente una questione rimasta sospesa per anni. Le anticipazioni lasciano intuire, anche se senza conferme definitive, che Espedito verrà a conoscenza dell'omosessualità di suo figlio. Le conseguenze potrebbero essere davvero imprevedibili e il tono della storia virerà probabilmente verso il dramma piuttosto che verso la commedia.

Nel frattempo Vinicio sarà travolto dai sensi di colpa e potrebbe compiere un gesto disperato. Sul fronte sentimentale assisteremo a un vero e proprio valzer di coppie in difficoltà.

Damiano non si arrenderà e continuerà a inseguire Viola nel tentativo di riconquistarla, mentre Pino cercherà in tutti i modi di ottenere il perdono di Rosa. Anche Mariella arriverà a una svolta importante e prenderà una decisione drammatica riguardo al futuro del suo matrimonio con Guido.

Espedito e la verità su suo figlio

Dopo il duro discorso di Vinicio, Castrese si troverà costretto ad andare contro i suoi principi etici di lavorazione della mozzarella oltre che a lavorare a un ritmo insostenibile. Inoltre l'assenza di Sasà si farà sentire sempre di più al punto che l'uomo avrà un crollo fisico e mentale e perderà i sensi. Sarà suo fratello Costabile a trovarlo e portarlo d'urgenza in ospedale, dove per fortuna non emergerà nulla di grave.

Eppure risulterà evidente a tutti che Castrese deve assolutamente rallentare se non vuole rischiare conseguenze peggiori.

Quando Espedito raggiungerà il letto d'ospedale del figlio, la sua reazione sorprenderà molti. Invece di mostrare preoccupazione, tenderà a sminuire l'episodio e comincerà a parlare della forza che caratterizza la loro famiglia. Mariella però non resterà in silenzio. L'ansia per il nipote la spingerà a intervenire, e proprio in quel momento deciderà di mettere Espedito di fronte a una verità scomoda che fino a quel momento era rimasta nascosta.

Le anticipazioni non lo rivelano in modo esplicito cosa gli dirà ma l'ipotesi più probabile è che Mariella parlerà a suo cugino dell'omosessualità di suo figlio.

Resta da capire come reagirà il "patriarca" della famiglia Altieri, che ha abituato finora gli spettatori a discorsi alquanto omofobi e retrogradi.

I sensi di colpa di Vinicio

Quando Vinicio scoprirà quello che è successo, i sensi di colpa lo travolgeranno senza pietà. Non riuscirà a smettere di pensare che le condizioni di Castrese siano in gran parte colpa sua. Il peso di questa responsabilità si farà sempre più insopportabile, e la pressione esercitata da Gennaro non aiuterà di certo. Suo fratello continuerà a mostrarsi freddo e privo di qualsiasi traccia di empatia, spingendo Vinicio verso un baratro emotivo dal quale sembrerà impossibile risalire.

A un certo punto il ragazzo comincerà a cercare una via di fuga, ma purtroppo sceglierà quella sbagliata.

Si ritroverà a sprofondare in un tunnel oscuro che aveva già attraversato in passato, con conseguenze che potrebbero rivelarsi devastanti. Vinicio aveva già fatto uso di sostanze stupefacenti e tutto lascia pensare che tornerà a rifugiarsi in quel pericoloso meccanismo di autodistruzione.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 13 al 17 ottobre: Mariella affronta Claudia, Damiano insegue Viola

Dopo aver visto Guido e Claudia seduti insieme mentre parlano teneramente, Mariella capirà che nulla potrà mai essere come prima finché la sua rivale farà parte delle loro vite. Anche se in realtà tra i due non c'è stato nulla di più di un'affettuosa conversazione tra amici, Mariella deciderà di agire e affronterà in modo diretto Claudia.

La vigilessa le chiederà in modo gentile ma deciso di smettere di frequentare suo marito anche solo da amica. La reazione di Claudia sembrerà essere di sorpresa di fronte a questa richiesta così diretta, ma al momento non si sa ancora quale risposta darà e se accetterà di farsi da parte.

Damiano non si darà per vinto e inseguirà Viola con la ferma intenzione di riconquistarla e ricostruire il loro rapporto. Nel frattempo anche Pino si muoverà per recuperare il legame con Rosa, preparandole una sorpresa all'insegna del romanticismo. Resta da capire se questi due tentativi amorosi andranno a buon fine oppure si riveleranno vani.