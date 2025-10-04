Le anticipazioni di Innocence annunciano nuovi intrighi per i protagonisti della soap turca. Nella puntata che sarà disponibile sabato 11 ottobre sul sito di Mediaset Infinity, Irem tenderà una trappola a Ilker con l’unico scopo di scoprire se abbia ancora contatti con Ela. Dopo aver ottenuto la conferma, l’influencer corromperà una delle guardie del molo per farsi avvisare nel caso in cui Ela dovesse salire nuovamente sulla barca di suo marito.

Irem finge di essere paziente con Ilker

Nel prossimo episodio, che sarà pubblicato su Infinity, Irem si troverà al molo sulla barca di Ilker.

Quest’ultimo, come già rivelato nella puntata precedente, avrà mentito alla moglie fingendo di essere fuori città. Tuttavia, Ilgaz chiamerà inavvertitamente la consorte proprio mentre si trova al molo con Ela, esprimendo parole d’amore nei suoi confronti. L’influencer, però, non riuscirà a capire dalla conversazione se si tratti davvero dell’amante diciannovenne o di un’altra donna, e si presenterà sull’imbarcazione del marito per verificare. Dal video dei primi minuti della puntata, già disponibile nelle anticipazioni, emerge che Irem fingerà di perdonare Ilker, mostrando un atteggiamento accondiscendente. In realtà, il suo unico obiettivo sarà scoprire chi sia la rivale in amore e se si tratti ancora di Ela.

Irem scopre che Ela è stata sulla barca di Ilker

Nel frattempo, Irem ispezionerà di nascosto l’imbarcazione del marito, alla ricerca di indizi sull’identità dell’amante di Ilker. La signora Ilgaz troverà una decorazione con l’impronta di piedini di neonato, intuendo che si tratta di un ricordo lasciato da Ela in memoria del bambino che aspettava da Ilker. Una volta ottenuta la prova dell’ennesimo tradimento del marito con la diciannovenne, Irem corromperà uno degli uomini di guardia al molo, chiedendo di essere avvisata immediatamente nel caso in cui Ela dovesse salire di nuovo sull’imbarcazione del consorte.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ismail ha aggredito Ela

Nelle precedenti puntate di Innocence pubblicate sul sito di Mediaset Infinity, sono state approfondite le vicende legate all’aggressione di Ela.

Grazie alle indagini private condotte da Hale e ai ricordi dei vari protagonisti, è emerso che non è stato Ilker a lasciare la ragazza sul ciglio della strada dopo l’aggressione. Hale ha scoperto che suo marito Ismail si trovava sulla scena del crimine, grazie alla localizzazione del cellulare. Dopo aver ottenuto questo dettaglio, la donna ha informato Banu, recentemente licenziata da Ismail, venendo a sapere che anche lei era presente con suo marito la notte dell'incidente. Inoltre, è stato chiarito attraverso flashback che è stato Ismail ad aggredire la stagista.