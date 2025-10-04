Suat toglierà tutti i soldi a Sarp che tornerà povero nelle prossime puntate de La forza di una donna: per vendicarsi di suo genero, il padre di Piril deciderà di prendersi tutto il denaro che ha guadagnato grazie a lui.

Le anticipazioni rivelano che Piril soffrirà moltissimo quando Sarp la lascerà per stare con Bahar e suo padre non potrà vederla in quello stato. Per far pagare tutto questo a suo genero, gli toglierà ogni privilegio che ha avuto grazie a lui durante il matrimonio con sua figlia.

Nezir libererà tutti: un nuovo inizio per Sarp e Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir rapirà Sarp, Suat e Munir per vendicare la morte del suo amato figlio Mert. L'uomo ne farà passare di tutti i colori ai tre uomini che saranno rinchiusi in una stanza buia senza acqua e cibo. Nezir farà credere a Sarp che sacrificherà Doruk per farlo soffrire, ma non sarà così. Il bambino, Nisan e Bahar, saranno trattati come ospiti della villa, ma Nezir farà in modo che Sarp creda che stiano soffrendo per colpa sua. L'uomo, inoltre, imporrà a Bahar di sposarlo se vuole salvare la vita a suo marito, ma nulla di tutto questo si concretizzerà. Anche se le sofferenze per Sarp, Suat e Munir saranno tante, alla fine la vicenda si concluderà nel migliore dei modi.

Nezir lascerà andare Bahar, i bambini e i suoi prigionieri senza togliere la vita a nessuno di loro. Sarp e suo marito proveranno a vivere in serenità soprattutto per Nisan e Doruk che saranno molto felici di vedere i loro genitori insieme. Hatice parlerà con Bahar e ammetterà che le piace molto Arif, ma riconoscerà che non ha mai visto i bambini così felici e chiederà a sua figlia di dare una possibilità al suo matrimonio. Mentre Sarp e Bahar proveranno a guardare al loro futuro insieme, Piril soffrirà tremendamente. La donna si sfogherà con suo padre e si dirà intenzionata a mandare a Bahar le foto di Sarp e Piril pur di farli lasciare. Suat sarà molto preoccupato per sua figlia che sarà accecata dall'odio e dalla gelosia.

La vendetta di Suat contro Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Suat non riuscirà a vedere Piril in quello stato di disperazione e penserà di fare qualcosa per vendicarsi di Sarp. L'uomo parlerà con Munir e gli spiegherà il suo piano: togliere tutti i soldi che suo genero ha guadagnato grazie a lui e mandarlo sul lastrico. Suat userà un modo molto subdolo per fare tutto e chiederà a Munir di fingere che Nezir abbia chiesto del denaro per la liberazione di Sarp e della sua famiglia. Munir andrà dal marito di Bahar e gli chiederà di andare con lui dal notaio per sbrigare la pratica e trasferire tutto il denaro di Sarp sul conto di Nezir. L'uomo, pur di liberarsi una volta per tutte da questa storia, rinuncerà al suo patrimonio.

Sarp, quindi, diventerà di nuovo povero e Munir tornerà da Suat per raccontagli che il suo piano è riuscito. Il marito di Bahar tornerà a casa con l'intenzione di ripartire da zero e cercare un nuovo lavoro.

Arif è in pericolo per aver protetto Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp ha bussato alla porta di Bahar e l'ha riabbracciata dopo quattro anni. Per la donna è stato sconvolgente rivedere il marito che credeva morto è la gioia è stata indescrivibile. L'abbraccio è durato qualche minuto e Sarp non ha avuto il tempo di spiegare a Bahar cosa gli è successo durante la sua assenza. L'uomo ha dovuto salutare sua moglie e scappare, con la promessa che sarebbe tornato presto. Nezir e i suoi uomini stanno già controllando ogni movimento di Bahar e Ayrif si è accorto di tutto questo.

L'uomo ha fatto di tutto per proteggere la sua amata, tanto da diventare scomodo agli occhi di Nezir. Arif è sparito da un momento all'altro ed Enver ha trovato delle tracce di sangue nella sua caffetteria.