Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 13 al 17 ottobre, sono previste diverse novità sul fronte sentimentale. Al centro delle trame resterà il triangolo tra Viola, Damiano e Rosa.

Dopo aver lasciato Pino, Picariello sembrerà riavvicinarsi sempre di più al suo ex, mentre l’agente Renda continuerà a inseguire Viola. Ci sarà spazio anche per Guido e Mariella, con lei travolta da dubbi e gelosie al punto da fare a Claudia una proposta spiazzante.

Damiano non rinuncia a Viola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Damiano affronterà l'ispettore Grillo e gli chiederà di lasciare in pace il suo amico Eduardo.

Il fatto che Rosa e il suo ex siano accomunati dal desiderio di sostenere Sabbiese li porterà a un forte riavvicinamento, ma non è affatto scontato che condividano gli stessi sentimenti.

Rosa sarà sempre molto presa dal suo ex, mentre Damiano sembrerà orientato a riconquistare Viola. Le anticipazioni rivelano infatti che Renda farà un nuovo tentativo di riavvicinamento alla donna, ma non è affatto scontato che la figlia di Ornella decida di tornare con lui.

Pino e Rosa in crisi

Ci sono brutte notizie per i sostenitori di questa coppia, trasportata dalla realtà alla finzione. Nei prossimi episodi, infatti, i due andranno incontro a una terribile crisi. Tutto avrà inizio quando Rosa scoprirà che Pino è molto a disagio con Eduardo e che non riesce a fidarsi di lui.

Lei prenderà la questione molto sul personale e vivrà questo atteggiamento come un affronto, fino a entrare in crisi con Pino.

Per Pino e Rosa ci sono però ancora speranze. Le anticipazioni rivelano che Pino compirà un gesto molto romantico capace di far vacillare Rosa. Va detto che lei continuerà a nutrire un forte sentimento per Damiano, quindi l’esito del gesto del postino resta incerto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre: Mariella affronta Claudia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Mariella deciderà di perdonare Guido e riaccoglierlo in casa, ma poco dopo dovrà ricredersi. La donna scoprirà infatti che suo marito vede ancora Claudia. La vigilessa troverà i due insieme al Vulcano mentre Del Bue tiene teneramente le mani della sua ex fiamma.

In questo caso specifico Guido e Claudia staranno parlando solo da amici, ma per Mariella sarà comunque un duro colpo.

Le crollerà il mondo addosso e capirà di non riuscire più a fidarsi del marito. Arriverà così a fare qualcosa contro la sua natura. Deciderà di affrontare Claudia e le chiederà di uscire dalle loro vite, rinunciando anche all’amicizia con Guido. Claudia resterà spiazzata da questa richiesta e non è chiaro se accetterà di non vedere più l'uomo.