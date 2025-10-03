A una settimana di distanza dall'inizio della nuova edizione di Amici, sul web si parla già di una possibile coppia. Tra le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 2 ottobre, c'è anche quella sullo scambio di affettuosità che ci sarebbe stato tra Michelle e Opi durante e dopo le riprese: i due sarebbero stati visti mentre uscivano abbracciati dallo studio, questo è bastato a dare il via ai primi gossip della stagione.

I dettagli notati dal pubblico

Nella scuola di Amici si è già formata la prima coppia? I fan se lo stanno chiedendo da qualche ora, per la precisione da quando hanno cominciato a circolare le anticipazioni della registrazione che si è svolta giovedì 2 ottobre.

Chi ha partecipato alle riprese della seconda puntata (in onda domenica 5 a partire dalle ore 14), infatti, ha raccontato che tra Michelle e Opi ci sarebbero stati diversi avvicinamenti.

La cantante seguita da Lorella Cuccarini, ad esempio, sarebbe "saltata addosso" al compagno di classe durante lo speciale, poi i due sarebbero stati visti uscire dello studio abbracciati e molto complici.

Queste indiscrezioni hanno dato il via ai primi rumor.

Le confidenze nella casetta

In uno dei daytime che sono andati in onda nei giorni scorsi, Michelle e Opi si sono scambiati alcune confidenze in giardino: la ragazza, in particolare, ha parlato con il compagno di quanto la popolarità sui social sia un'arma a doppio taglio.

Tra i due cantanti di Amici, dunque, è nata un'intesa sin da subito, ma probabilmente è ancora presto per capire se si tratti solo di affetto oppure se di un sentimento più importante.

Le insufficienze al debutto

Ad accomunare Opi e Michelle, sono anche le insufficienze che hanno ricevuto da parte dei professori durante la prima puntata.

Nella classifica che è venuta fuori dai voti che i docenti hanno dato ai titolari al debutto, i due cantanti si sono piazzati penultimo e ultima.

La giovane allieva di Amici, ad esempio, ha ricevuto un 2 da Rudy Zerbi e un 3 da Anna Pettinelli (solo per Lorella Cuccarini merita il banco), e per questo è risultata la peggiore tra i 18 ragazzi che hanno conquistato la maglia all'esordio.

Il rapper, invece, ha avuto la media del 5, ma se lo aspettava perché per ora l'unica che crede nel suo talento è Anna, tant'è che l'ha voluto nella sua squadra nella speranza che possa crescere e migliorare come è successo a TrigNO l'anno scorso.

Nel corso della registrazione del 2 ottobre, Michelle e Opi non sono andati in sfida perché le loro esibizioni hanno convinto le giurate Paola Turci e Ilary Blasi.