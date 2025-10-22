Nella puntata di Un posto al sole del 21 ottobre, Rosa ha evitato il confronto con Pino usando frasi di circostanza ed eludendo l’argomento, tuttavia le anticipazioni degli episodi in onda fino al 31 ottobre rivelano che presto i due saranno chiamati ad affrontarsi davvero.

Le nuove trame indicano che Rosa e Damiano continueranno a vedersi in segreto, tenendo la loro relazione nascosta sia a Pino che a Viola, ma le loro bugie avranno vita breve.

Rosa chiamata a dire la verità

Pino, con un gesto profondamente romantico, si è presentato a Palazzo Palladini dalla sua amata con un mazzo di fiori, pronto a chiederle scusa ancora una volta per i suoi dubbi iniziali su Eduardo.

Il postino ha, però, capito subito che dietro le esitazioni di Rosa c'era qualcosa di più profondo.

Pino ha fatto leva su quella sincerità che Rosa ha sempre mostrato come punto di forza del suo carattere, ma non ha ottenuto alcuna risposta. La donna ha preferito prendere tempo, nascondendosi dietro dubbi e incertezze, ma presto sarà costretta ad affrontare la questione.

Un posto al sole, anticipazioni: Viola torna a Napoli, Pino capisce cosa sta succedendo

Nei prossimi episodi di Upas, Viola farà ritorno a Napoli ma Damiano eviterà deliberatamente di raccontarle ciò che è accaduto tra lui e Rosa. Intanto Pino sorprenderà Rosa insieme al suo ex e non ci vorrà molto perché comprenda la verità.

Non è chiaro cosa vedrà esattamente il postino, è probabile che non si tratti di nulla di sconvolgente, ma questo episodio spingerà lui e Rosa verso un confronto definitivo che andrà in onda nelle puntate di novembre e che segnerà il destino della coppia.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 27 al 31 ottobre: Halloween a Palazzo Palladini, Serena fa ragionare le gemelle

Marina cercherà di convincere Roberto ad accettare il patteggiamento. In seguito, la notte del 31 ottobre, Ferri avrà modo di tornare a fare il nonno con Irene in occasione di Halloween.

Serena dovrà intervenire in prima persona per evitare che le gemelle finiscano per lavorare gratis, a causa dell'eccessivo senso di competizione

Dopo aver scoperto che riacquisterà la vista, Gennaro Gagliotti terrà la notizia per sé.

Nel frattempo suo fratello Vinicio starà sempre più male a causa dell'astinenza da sostanze stupefacenti.

Guido e Alfredo si accingeranno a lasciare Palazzo Palladini in prospettiva dell'imminente ritorno di Silvia e Michele.

Gianluca litigherà con Luca ed in seguito sarà protagonista di uno spiacevole evento al caffè Vulcano che ne minerà la credibilità e metterà a rischio il suo lavoro.

Una nuova provocazione da parte di Peppe e dei suoi amici metterà a serio rischio gli sforzi fatti finora da Eduardo Sabbiese.