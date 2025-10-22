Anche se in maniera "ufficiosa", Gianmarco Steri ha rotto il silenzio sulla relazione che sta vivendo con Martina De Ioannon e che è stata confermata da avvistamenti e foto dei fan. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, ha comunicato con Lorenzo Pugnaloni tramite un'utente di Instagram, e le sue prime parole su questa vicenda sono state contro chi avrebbe scritto inesattezze su come sono andate le cose con la 28enne. Il barbiere, inoltre, ha anticipato che arriverà il momento in cui farà chiarezza, e molti hanno pensato che accadrà in qualche studio televisivo prossimamente.

Le risposte piccate di Gianmarco sui social

Da giorni sul web non si parla d'altro che del ritorno di fiamma che c'è stato tra Martina e Gianmarco a poche settimane dalla fine delle loro relazioni con Ciro e con Cristina.

Se i loro ex hanno rotto il silenzio rilasciando interviste o postando lunghi messaggi sui social, De Ioannon e Steri non si sono ancora sbilanciati in modo netto, se non tramite terze persone.

L'altra sera, ad esempio, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato le risposte che Gianmarco ha dato ad un'utente di Instagram che gli aveva scritto che si dovrebbe vergognare per come si è comportato ultimamente.

"Non c'è nulla di cui vergognarsi. Sono state scritte tante stupidaggini, e la realtà è molto più semplice di quello che si sta raccontando", ha affermato l'ex tronista di Uomini e donne poche ore fa.

Futuro in tv per la nuova coppia

Gianmarco ci ha anche tenuto ad anticipare che arriverà un momento in cui farà chiarezza su tutto quello che è successo tra lui, Martina, Ciro e Cristina, ma "non è ancora l'ora".

"Non c'è stato nessun comportamento sbagliato o irrispettoso", si è limitato a precisare Steri prima di tornare alla sua nuova vita insieme alla ragazza che non l'ha scelto negli studi di Uomini e donne.

Il commento di Pugnaloni alle prime dichiarazioni di Steri su tutta questa vicenda, è stato il seguente: "Parlerà ma non ora, chissà perché. Immagino che il luogo giusto sarà un programma televisivo".

a me la cosa che manda è che loro pensano pure di essere nel giusto e di non aver fatto niente di sbagliato completamente fuori di testa pic.twitter.com/NchQ5t57Yf — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 21, 2025

Tra le varie teorie che stanno facendo i fan, ci sono quelle di possibili interviste esclusive della coppia o a Verissimo o a U&D, ma per ora non ci sono conferme a riguardo.

Il parere degli utenti social

Le prime parole di Gianmarco sulla storia con Martina non sono passate inosservate, anzi sui social sono stati in molti a commentarle in modo deciso.

"Ma loro pensano anche di essere nel giusto, sono proprio fuori di testa", "Nulla di sbagliato? Ma fa veramente?", "Ora credono di essere la rappresentazione dell'amore vero che vince su tutto", "Peggio di una telenovela", "Invece di scrivere in privato o andare in tv, facendosi proteggere da Maria De Filippi, perché non dice le cose come stanno? Gianmarco è l'unico che non ci sta mettendo la faccia", si legge su X nelle ultime ore.