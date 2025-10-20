La puntata di Un posto al sole andata in onda questa sera si è conclusa con l'arrivo di Pino a Palazzo Palladini. Il postino si è mostrato costernato per aver ferito la sensibilità di Rosa, ignaro di ciò che è accaduto tra lei e Damiano.

Secondo le anticipazioni delle puntate in onda fino al 31 ottobre, Rosa non troverà il coraggio di raccontare la verità a Pino, mentre anche Damiano si troverà in difficoltà con Viola.

Rosa non ha il coraggio di affrontare Pino

In una scena quasi surreale Pino si è scusato con Rosa per averla ferita. Il postino ha chiesto più volte perdono per avere dubitato di Eduardo ma ha iniziato a intuire che potesse esserci qualcosa di più profondo.

Le anticipazioni rivelano che la donna, però, non avrà il coraggio di dire la verità e preferirà prendere tempo.

I dubbi di Rosa e Damiano

Damiano ha promesso a Rosa che questa volta sarà diverso e che desidera costruire una famiglia con lei e con Manuel. La donna, pur volendo credergli, sarà tormentata da molti dubbi. Troppe volte ha vissuto la stessa situazione per potersi illudere ancora.

Nel frattempo il ritorno a Napoli di Viola renderà la situazione ancora più complicata. Sembra che Damiano non parlerà di ciò che è accaduto tra lui e Rosa, ma Viola capirà da sola che qualcosa è cambiato durante la sua assenza.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 27 al 31 ottobre

Luca, Giulia e Alberto cercheranno di aiutare Gianluca e lo incoraggeranno ad aprirsi sul suo problema con l'alcol.

Purtroppo otterranno l'effetto contrario e Gianluca, sentendosi sotto pressione, litigherà prima con Luca ed in seguito sarà protagonista di uno spiacevole incidente al Vulcano.

Ferri non sarà affatto convinto di patteggiare. Nel frattempo Gennaro, dopo una visita neurologica, scoprirà di essere a un passo dal recuperare la propria vita. Tuttavia preferirà tenere la notizia per sé.

Marina incaricherà un detective privato di seguire le tracce di Vinicio e scoprirà che il ragazzo è ricaduto nella sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

Per Halloween Roberto festeggerà con la nipotina Irene e i due avranno l’occasione di riavvicinarsi.

Con l’arrivo imminente di Michele si intensificherà la rivalità tra le due gemelle per ottenere un posto al suo fianco nella trasmissione radiofonica.

A riportare la calma ci penserà Serena.

Guido e Alfredo si prepareranno a lasciare Palazzo Palladini per cedere l’appartamento a Silvia e Michele. Il vigile però dovrà affrontare un evento inaspettato.

Silvia e Michele faranno ritorno a Napoli ma la vacanza sembrerà non aver cambiato il giornalista che si getterà subito a capofitto nel lavoro.

Damiano interverrà in tempo per evitare che Eduardo cada nell’ennesima provocazione dei ragazzi del quartiere.