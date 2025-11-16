La puntata di ieri di Ballando con le stelle 2025 è stata segnata dal ritorno in scena di Andrea Delogu, rientrata in gara dopo il grave lutto del fratello che l'aveva costretta a fermarsi per qualche settimana.

La gara è entrata nel vivo e, al termine della serata, c'è stata la consueta classifica finale che ha visto trionfare Barbara d'Urso al primo posto grazie ai voti del tesoretto.

Francesca Fialdini, invece, ha scelto di abbandonare definitivamente la gara e andare via dal programma dopo la frattura al piede che le impedirebbe di andare avanti.

Fuori Marcella Bella, bene d'Urso a Ballando con le stelle del 15 novembre

La puntata di ieri di Ballando con le stelle si è aperta subito con lo spareggio tra Marcella Bella, Andrea Delogu e Filippo Magnini che ha visto trionfare Delogu con oltre il 50% delle preferenze da parte del pubblico.

Ad avere la peggio, invece, è stata la cantante Marcella Bella, costretta a uscire di scena dalla gara ma speranzosa di poter rientrare in gioco nel corso del consueto ripescaggio che avverrà verso le fasi conclusive dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

A seguire, c'è stata la gara vera e propria che ha portato alla proclamazione della classifica finale di questo appuntamento, dove ad avere la meglio è stata Barbara d'Urso.

Chi ha vinto la puntata di Ballando con le stelle di ieri 15 novembre

La conduttrice partenopea si è imposta in prima posizione assieme al suo ballerino Pasquale La Rocca con un totale di 88 punti, seguita da Martina Colombari in seconda posizione.

Terzo posto per Fognini seguito da Filippo Magnini in quarta posizione mentre Andrea Delogu si è piazzata al quinto posto in classifica.

Sesta posizione per Rosa Chemical mentre Paolo Belli si è fermato alla settima posizione seguito da Nancy Brilli all'ottavo posto.

Al termine della serata, però, Milly Carlucci ha annunciato uno spareggio in positivo per le tre coppie più votate da giuria e dai social: trattasi di D'Urso-La Rocca, Colombari-Favilla e Delogu-Perotti.

Tale spareggio sarebbe servito per conquistare punti extra per la nona puntata di sabato prossimo e, ad avere la meglio è stata Andrea Delogu con il 49% dei voti che valgono ben 30 punti, mentre Colombari ha ottenuto il 26% pari a 20 punti e d'Urso il 25% pari a 10 punti extra.

Ascolti in calo per lo show di Milly Carlucci su Rai 1

In attesa della prossima puntata, Ballando con le stelle in queste settimane di programmazione autunnale ha ottenuto una media di circa 2,8 milioni di spettatori pari al 24% di share.

Numeri positivi seppur in calo rispetto a quelli della passata edizione, quando lo show del sabato sera di Rai 1 viaggiava su una media di oltre 3,2 milioni a settimana pari al 26% di share.