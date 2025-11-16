Bunyamin scoppierà a piangere per la morte di Samet nella 36ª puntata de La notte nel cuore di martedì 18 novembre: "La Cappadocia ha perso il suo re".

Le anticipazioni rivelano che Cihan darà alla sua famiglia la notizia del decesso di Samet. Per Harika sarà un grande dolore, ma anche la reazione di Bunyamin sarà straziante. Hikmet resterà con un pugno di mosche perché non farà in tempo ad ottenere da Tahsin e Cihan il denaro richiesto per la tutela legale di Sansalan.

Sumru e Tahsin: interrotto il grande amore de La notte nel cuore

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet continuerà a tenere in pugno Cihan e Tahsin grazie alla tutela legale di Samet.

In cambio della custodia, la zia chiederà ai due uomini 5 milioni più alcune attività della società di famiglia. Yenisehirli le offrirà 2 milioni e mezzo in contanti, ma lei rifiuterà: pretenderà il doppio di quei soldi o terrà la tutela legale di Sansalan. Tahsin e Cihan ci rifletteranno, ma alla fine si sentiranno costretti a darla vinta a Hikmet e le daranno appuntamento all'hotel. La donna arriverà e si accomoderà con suo fratello e suo nipote che le mostreranno i contratti delle quattro attività e l'assegno da 5 milioni. Cihan completerà il tutto con la sua firma e passerà i documenti a Tahsin, ma in quel momento arriverà una telefonata che interromperà tutto. A un passo dalla vittoria, Hikmet riceverà da Cihan una pessima notizia: "Papà è morto".

Il ragazzo si alzerà e andrà via subito, mentre Tahsin resterà con Hikmet e l'assegno non firmato. L'uomo lascerà la penna: "Te l'ho detto, Hikmet, chi troppo vuole nulla ottiene". "Se avessi accettato la nostra offerta ora avresti 2 milioni e mezzo", dirà Tahsin alla sorella che resterà con un pugno di mosche e incasserà la sconfitta. La donna non dirà una sola parola, ma si alzerà e andrà via trattenendo le lacrime. Tahsin tornerà a casa e parlerà a Nuh di quello che è successo: l'uomo spiegherà che pur essendo suo fratello, non andrà al funerale di Samet visti i pessimi rapporti che c'erano tra loro. A La notte nel cuore si assisterà anche alla fine di una delle coppie più amate. Sumru tornerà a casa e proverà a spiegare a Tahsin il suo stato d'animo dopo le calunnie di Halil che ha negato l'abuso su di lei.

Dallo sguardo di Tahsin la donna capirà che anche lui ha messo in dubbio la sua versione e lo lascerà: "La nostra relazione finisce qui", dirà Sumru prima di uscire e mettersi in macchina. Tahsin le correrà dietro, mentre Nuh perderà i sensi e cadrà all'improvviso.

Sumru e Tahsin ai ferri corti

Nella 36ª puntata de La notte nel cuore di martedì 18 novembre, Sumru non ascolterà neanche le spiegazioni di Tahsin. Alla donna basterà pensare che lui ha dubitato dell'abuso per non avere più fiducia in lei. Tahsin si metterà in macchina e seguirà Sumru che riuscirà a seminarlo. Nel frattempo, Kadriye troverà Nuh per terra e si allarmerà. La domestica prenderà il telefono per chiamare l'ambulanza, ma il ragazzo riprenderà i sensi e le chiederà di non farlo.

Nuh dirà alla donna che ha mangiato poco e ha avuto un calo di zuccheri, ma si sente benissimo. Il ragazzo, inoltre, chiederà a Kadriye di non dire nulla a nessuno di quello che è accaduto. Cihan arriverà alla villa e radunerà tutta la famiglia in salotto per dare loro la tragica notizia della morte di Samet. La più colpita dalle parole di Cihan sarà Harika che non riuscirà a credere di aver perso il suo amato papà. Sorprenderà anche la reazione di Bunyamin che continuerà a dire: "La Cappadocia ha perso il suo re". L'uomo scoppierà a piangere tra le braccia di Canan: "Non ho avuto il tempo di abbracciare mio padre come si deve". Nel frattempo, Hikmet tornerà nella sua stanza e sfogherà tutto il suo dolore per la morte del fratello, ma soprattutto per aver perso tutto il suo potere.

"Ancora una volta mi hai rovinato la vita", dirà lasciandosi andare ad un pianto liberatorio.

Samet aveva finto di avere un tumore all'ultimo stadio per ingannare Cihan

All'inizio della stagione de La notte nel cuore, Samet ha ingannato tutta la sua famiglia fingendo di avere un tumore incurabile. L'uomo ha raccontato di avere poco tempo da vivere e con questo trucco è riuscito a trattenere suo figlio Cihan in Cappadocia per costringerlo a sposarlo Sevilay. Solo dopo diverso tempo si è scoperto che Samet era sano come un pesce e questo ha fatto infuriare suo figlio. Il destino ne La notte nel cuore, tuttavia, ha giocato un brutto scherzo a Sansalan che ha dovuto affrontare davvero dei gravi problemi di salute.

Tutto è iniziato da un brutto incidente con l'auto che ha ridotto Samet in fin di vita: solo un trapianto di rene avrebbe potuto salvarlo. A donare l'organo all'uomo è stato Bunyamin, il fidato custode dell'hotel, e in questa occasione è emerso che lui è il figlio segreto di Sansalan. Al marito di Canan è cambiata la vita: all'improvviso è diventato ricco e parte della famiglia. Dopo il trapianto, Samet sembrava essersi ripreso, ma la serenità è durata poco. Quando Tahsin si è presentato alla villa con gli ufficiali giudiziari per prenderne possesso, Samet ha avuto un'emorragia cerebrale che lo ha ridotto in uno stato vegetale. Da quel momento, Sansalan non ha più ripreso conoscenza e i medici non hanno lasciato speranze alla famiglia.