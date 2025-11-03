Cambio programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nel corso del mese di dicembre con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con Amici 25, il talent show che porta la firma di Maria De Filippi, leader negli ascolti della domenica pomeriggio.

Come da tradizione, il talent show si fermerà per qualche settimana in occasione della sosta natalizia, sostituito dalle soap in prima visione.

Novità anche per Forbidden Fruit che, a dicembre, si allungherà nel daytime feriale di Canale 5 con degli episodi di maggiore durata.

Amici 25 si ferma per la sosta di Natale: cambio programmazione Mediaset dicembre

L'appuntamento con Amici 25 subirà delle variazioni nel daytime festivo della rete ammiraglia, complice la decisione del Biscione di mandare in pausa le trasmissioni di Maria De Filippi in occasione del periodo natalizio.

L'ultima puntata del 2025 è in programma per domenica 21 dicembre, dopodiché il 28 dicembre e 4 gennaio non ci saranno dei nuovi appuntamenti con il talent show di Canale 5.

Al suo posto andranno in onda delle puntate speciali delle soap turche che, già tutti i giorni, tengono compagnia a milioni di spettatori nel daytime pomeridiano, le quali si ritroveranno a sfidare l'appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier.

La messa in onda delle nuove puntate di Amici 25 riprenderà regolarmente a partire da domenica 11 gennaio sempre nello slot orario che va dalle 14 alle 16 circa.

Maria De Filippi si impone nella sfida Auditel della domenica pomeriggio

Anche quest'anno Amici si impone nella sfida Auditel della domenica pomeriggio con una media di circa 3 milioni di spettatori fissi a settimana.

Il talent show riesce a portarsi a casa circa il 25% di share, battendo ampiamente la concorrenza Rai rappresentata dal talk show Domenica In condotto da Mara Venier, quest'anno fermo su una media complessiva inferiore ai 2 milioni di spettatori con il 15% di share.

Forbidden Fruit si allunga nel palinsesto di dicembre

Il cambio programmazione Mediaset di dicembre riguarderà anche l'appuntamento con Forbidden Fruit, la fortunata soap turca che nel daytime feriale appassiona una media di oltre 2 milioni di spettatori al giorno.

Complice lo stop di Uomini e donne per la sosta natalizia e la consueta pausa della striscia quotidiana di Amici, la serie turca subirà un allungamento nel daytime pomeridiano di dicembre.

I nuovi episodi, infatti, saranno trasmessi dalle 14:15 alle 15:15 circa, tornando ad avere la durata di un'ora come accadeva durante il periodo estivo.

Dal 7 gennaio, invece, con il ritorno del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, si tornerà alla vecchia programmazione.