Martedì 7 novembre alle ore 21:20 su Canale 5 andranno in onda tre episodi di Tradimento. In questo appuntamento Tarik sarà protagonista di un evento che porterà alla morte di Cemile. Nel frattempo Ipek si troverà a fronteggiare una difficile situazione coniugale dopo l'aborto, mentre Guzide sarà sempre più sospettosa riguardo alle circostanze della morte di Cemile.

Inoltre le tensioni economiche aumenteranno per Sezai, mentre Ilgin dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte. Infine Kahraman prenderà delle decisioni drastiche sul proprio futuro dopo aver scoperto la verità sulle proprie origini.

Tarik al centro di un dramma mortale

Tarik prende una decisione che avrà conseguenze letali. Durante un incontro segreto con Cemile, l'ostetrica scopre il suo coinvolgimento nello scambio di bambini, ma prima che possa agire viene colta da un malore. Tarik, con un gesto crudele, si rifiuta di aiutarla con le medicine per il cuore, condannandola così alla morte.

Guzide e Ozan, trovando il corpo senza vita di Cemile, sospettano che ci sia qualcosa di più dietro quello che sembra un semplice infarto.

Ipek e le sue difficoltà matrimoniali

Intanto Ipek affronta una crisi matrimoniale quando l'avvocato di Oltan le presenta i documenti di divorzio, dopo aver appreso dell'aborto.

Nonostante le pressioni Ipek si rifiuta di firmare l'accordo consensuale e accusa Neva di aver tradito la sua fiducia, rivelando la notizia a Oltan.

Ipek cerca disperatamente di convincere Oltan a darle un'altra possibilità, ma viene brutalmente respinta.

Sezai nei guai e la verità di Kahraman

Intanto Sezai si trova in difficoltà economiche quando alcuni uomini si presentano nel suo studio legale con un'ingiunzione di pagamento di due milioni e mezzo. Guzide, intuendo che dietro ci sia Ipek, cerca di contattare Sezai per risolvere la questione.

Nel frattempo Kahraman scopre una verità sconvolgente sulle sue origini: Sezai è il suo vero padre biologico. Deciso a cambiare vita, Kahraman rinuncia alle sue ricchezze e alla sua posizione lavorativa, lasciando Mualla devastata dall'abbandono.

Un riepilogo della puntata precedente di Tradimento

Nell'episodio precedente di Tradimento, andato in onda venerdì 31 ottobre, Guzide ha iniziato a sospettare che Tarik abbia scambiato suo figlio dopo la nascita, mentre Taner si occupava delle indagini.

Sezai ha scritto una lettera d'addio a Guzide e Mualla ha rivelato a Kahraman che Can non è suo nipote biologico.

Nel frattempo Yesim evitava il confronto con Dundar, mentre Ipek pubblicava un fotomontaggio con Oltan scatenando la sua ira. Infine Selin riusciva a fuggire dagli arresti domiciliari con l'aiuto di Tolga e Azra scopriva che Tarik era responsabile della rovina della sua famiglia, trovando in Guzide un'inaspettata alleata.