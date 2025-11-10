Dopo alcuni giorni di ipotesi e indiscrezioni, Giuseppe Candela ha smentito che il Grande Fratello finirà prima del previsto. Stando a quello che si legge sul web lunedì 10 novembre, Mediaset avrebbe deciso di confermare l'edizione del reality nonostante i bassi ascolti: salvo cambi di programma, dunque, la finale si svolgerà a metà dicembre.

Le ultime novità sul futuro della trasmissione

La scorsa settimana si è parlato molto di una possibile chiusura anticipata del Grande Fratello, anzi in rete circolava anche la data di un'eventuale finale (il 24 novembre).

Nel giorno in cui andrà in onda l'ottava puntata di questa edizione del reality, sul web si è diffusa la notizia che Mediaset avrebbe deciso di non far calare il sipario sul format nonostante gli ascolti non eccezionali.

Stando a quello che è emerso a poche ore dall'inizio della diretta su Canale 5, il programma condotto da Simona Ventura continuerà fino a metà dicembre, esattamente com'era previsto prima del debutto.

Tra poco più di un mese, dunque, i telespettatori saranno chiamati a scegliere il vincitore tra i concorrenti che riusciranno ad arrivare in finale superando nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Ancora incerta l'edizione Vip nel 2026

Il futuro del Grande Fratello, però, sarebbe tutt'altro che certo: stando sempre a quello che si legge su Dagospia il 10 novembre, la rete non avrebbe ancora deciso se confermare l'edizione Vip che dovrebbe andare in onda nel 2026.

Le ipotesi al vaglio dei dirigenti Mediaset, infatti, al momento sarebbero due: far rifiatare il reality dandogli una pausa di almeno un anno, o rimandare alla prossima primavera la stagione con un cast di concorrenti famosi (a gennaio ci sarebbe una nuova edizione de L'isola dei famosi).

Le anticipazioni dell'ottava puntata

L'indiscrezione del giorno è che il Grande Fratello non chiuderà prima del previsto (ovviamente salvo nuovi colpi di scena), quindi quella che inizierà tra poche ore sarà l'ottava puntata di un'edizione che finirà a metà dicembre.

Il 10 novembre, dunque, Simona Ventura si occuperà di tutto quello che è successo nella casa durante la settimana: il litigio tra Donatella e Francesca per uno scherzo finito male, i baci tra Anita e Jonas, il timido avvicinamento tra Rasha e Omer, la reazione di Domenico all'ultimatum di Valentina sul suo legame con Benedetta.

Nel corso della serata non ci sarà un'eliminazione definitiva, ma il concorrente meno votato tra i quattro che sono in nomination da lunedì (Grazia, Giulia, Domenico, e il "duo" Francesca e Simone) sarà il primo candidato all'esclusione che avverrà nella prossima puntata.