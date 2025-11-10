Lunedì 10 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni sulla registrazione, trapelate dalle storie Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che una coppia ha deciso di lasciare il programma: Cinzia e Rocco hanno scelto di vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Nel frattempo, in studio sono arrivati Pio e Amedeo, che hanno regalato momenti divertenti con Gemma Galgani e Tina Cipollari, culminati in un bacio scherzoso scambiato con l’opinionista e la dama torinese.

Cinzia e Rocco lasciano Uomini e Donne insieme

Durante le riprese del 10 novembre di Uomini e Donne, un’altra coppia ha deciso di lasciare insieme la trasmissione. Si tratta di Cinzia e Rocco, i due protagonisti campani del trono over. Dopo alcune polemiche emerse nelle recenti puntate andate in onda su Canale 5, la coppia ha scelto di allontanarsi dal dating show per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere del programma. Non è ancora trapelato alcun dettaglio riguardo la possibile caduta dei petali rossi per la coppia, come avviene tradizionalmente nelle scelte del trono classico.

Pio e Amedeo baciano Gemma e Tina

Lorenzo Pugnaloni ha svelato che i petali rossi sono scesi per una coppia improbabile, durante un siparietto divertente.

Pio e Amedeo sono stati presenti alla registrazione del 10 novembre e hanno portato la loro comicità nel dating show. Maria De Filippi, complice del duo, ha fatto credere a Gemma che sarebbero arrivati dei nuovi corteggiatori per lei. Amedeo ha poi baciato Gemma sulla bocca, mentre Pio si è lasciato andare a un bacio scherzoso con Tina Cipollari.

Un riepilogo delle puntate precedenti: De Filippi non vuole più Cinzia e Rocco al centro studio

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Cinzia ha raccontato come sono proseguite le sue frequentazioni con i cavalieri del parterre. Nel corso del confronto al centro studio, la dama campana ha deciso di interrompere la conoscenza con Mario Lenti, ma ha rivelato di essere stata ricontattata da Rocco.

Quest’ultimo, nel corso del racconto, ha dichiarato di essere pronto a uscire dal programma insieme a Cinzia, ma la dama ha manifestato alcune riserve. Maria De Filippi, ascoltando le parole dei due single, ha espresso qualche perplessità sulla loro versione dei fatti. Dopo un po’, la conduttrice ha affermato in modo categorico di non volerli più al centro studio. Nel frattempo, Sabrina Zago è tornata in trasmissione dopo aver lasciato il dating show con Nicola. La storia d’amore tra i due non è decollata e in studio è rientrata soltanto la dama, mentre Nicola ha preferito non presenziare al confronto dopo la rottura. Sabrina ha quindi deciso di rimettersi in gioco, sperando di trovare un nuovo amore in televisione.

Infine, una coppia è stata ospite in studio per raccontare come sta andando la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Si tratta di Giovanni e Francesca, che si sono emozionati nel condividere i primi mesi vissuti insieme.