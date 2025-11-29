Le anticipazioni di Forbidden Fruit per la settimana dall'1 al 6 dicembre su Canale 5 annunciano che Yildiz tenta senza successo di incastrare Kemal e allo stesso tempo deve affrontare le accuse di tradimento mosse da Zerrin e Lila.

Nel frattempo Dundar, sempre più insicuro, è geloso di Zeynep e Hakan, mentre Kemal si trova a dover affrontare le conseguenze di un investimento fallimentare. La situazione si complica ulteriormente quando emerge che Ender possiede una quota delle quote della Argun Holding.

Yildiz e Kemal: una battaglia di inganni

Yildiz continua la sua battaglia contro Kemal, cercando di dimostrare la sua infedeltà a Halit con alcune foto compromettenti.

Nonostante i suoi sforzi, Halit non sembra cedere e le accuse di Zerrin e Lila non trovano conferma.

Nel frattempo Kemal è tormentato dalle sue perdite finanziarie e cerca di risolvere la situazione chiedendo aiuto a Halit. In tutto questo Ender, con grande astuzia, si inserisce nella partita, acquisendo una parte delle azioni della Argun Holding e pretendendo di avere voce in capitolo nelle decisioni aziendali.

Il piano di Ender e le tensioni in famiglia

Ender, con un colpo di scena, si presenta al consiglio della Argun Holding, rivelando di possedere il 15% delle azioni. Alihan e Halit, sorpresi dalla mossa di Zerrin che ha ceduto le sue quote per ottenere il divorzio, cercano spiegazioni. Zerrin giustifica la sua scelta come un sacrificio necessario per il bene di Alihan.

Nel frattempo, la tensione tra Kemal e Halit non si allenta nonostante i tentativi di mediazione di Zehra. La situazione si complica ulteriormente quando Caner scopre che Kemal e Yildiz si sono dati appuntamento in un albergo, e Ender vede in questo la possibilità di distruggere la reputazione di Yildiz.

L'incontro all'Hotel Moon: un gioco di strategia

L'episodio culminante della settimana si svolge all'Hotel Moon, dove Ender e Caner attendono di cogliere Yildiz e Kemal in flagrante. Tuttavia Yildiz si dimostra più astuta, orchestrando una trappola che lascia Kemal in compagnia di una sconosciuta. L'arrivo di Halit e Zehra all'hotel, su indicazione di Ender, si trasforma in un imprevisto che getta Zehra nello sconforto, mentre Kemal, ormai intrappolato, non riesce a difendersi dalle accuse.

Questo colpo di scena modifica gli equilibri, mostrando quanto la manipolazione e l'inganno siano all'ordine del giorno tra i protagonisti.

Riepilogo della puntata precedente di Forbidden Fruit

Nel precedente episodio di Forbidden Fruit, andata in onda sabato 29 novembre, Asuman ha affrontato un momento di grande tensione con l'arrivo di Mustafa, appena uscito di prigione. L'uomo, assetato di vendetta e credendo che Yildiz sia l'unica sua vera figlia, ha minacciato Asuman, costringendola a promettere di vendere il suo appartamento per dargli il denaro.

Questa rivelazione ha scosso profondamente Asuman, mettendo in discussione la situazione familiare e sollevando nuove ombre sul passato di Yildiz e Zeynep.