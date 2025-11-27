Le anticipazioni di Forbidden Fruit promettono colpi di scena che segneranno l’inizio della terza stagione della soap. Nelle prossime puntate, in onda su Canale 5, Halit scoprirà che Yildiz è incinta: una rivelazione destinata a cambiare tutto, proprio nel giorno in cui il signor Argun farà la proposta di matrimonio a Sahika. Un salto temporale di otto mesi mostrerà come si evolveranno le vite dei protagonisti. In questo arco narrativo, Ender risulterà scomparsa e verrà ritenuta morta in seguito a una brutale aggressione.

Yildiz confessa la sua gravidanza a Halit

La terza stagione di Forbidden Fruit si aprirà con un colpo di scena che lascerà senza parole Halit Argun. L’imprenditore sarà in procinto di sposare Sahika e starà per farle la proposta nuziale, ma si imbatterà in Yildiz, che si presenterà a sorpresa all’evento rivelandogli di essere incinta di colui o colei che diventerà il suo quarto erede. La notizia arriverà in un momento particolarmente delicato: Halit e Yildiz non saranno ancora ufficialmente divorziati, ma lui ha già voltato pagina con Sahika. Intanto, la giovane sarà pronta a sottoporsi a tutti gli esami necessari per dimostrare la reale paternità del bambino che porta in grembo.

Ender scompare nel nulla e si pensa possa essere deceduta

La seconda stagione di Forbidden Fruit si concluderà con un misterioso agguato ai danni di Ender. Nel corso della terza stagione, che racconterà vicende accadute tempo dopo grazie a un salto temporale di otto mesi, della madre di Erim non ci sarà ancora alcuna traccia. Ender verrà rapinata e finirà nelle acque del Bosforo, tanto che tutti, compreso Halit, crederanno che sia morta. Tale situazione getterà Erim nello sconforto più totale. Ciò che resterà incerto, però, è che il corpo di Ender non verrà ritrovato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alihan ha scoperto che Zeynep si sposa

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, andate in onda su Canale 5, Alihan ha partecipato a una cena organizzata nella villa del signor Argun, alla quale era presente anche Zeynep in compagnia di Dundar.

Durante la serata, Yildiz ha preso la parola annunciando di fronte a tutti le imminenti nozze di sua sorella: una rivelazione che ha lasciato Alihan talmente sconvolto da spingerlo ad abbandonare l’evento. Nel frattempo, Kemal ha continuato a tramare alle spalle della sua ex per screditarla agli occhi del marito. L’uomo, infatti, ha fatto recapitare a Yildiz un mazzo di fiori fingendo che fosse stato inviato dal suo personal trainer, con l’unico scopo di far credere a Halit che la consorte avesse una relazione extraconiugale.