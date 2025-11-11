Prossimamente, nella soap turca Forbidden Fruit, nascerà una storia d'amore tra Zehra Argun (Şafak Pekdemir) e Caner Çelebi (Barış Aytaç) all'insaputa dei loro familiari. Dopo aver sorpreso i due insieme, Yildiz (Eda Ece) minaccerà la figliastra, dicendole di essere disposta a far venire alla luce la sua relazione segreta.

Erim viene ferito, Halit decide di trasferirsi a casa di Ender

Dopo aver messo fine al suo matrimonio con Kemal per averla delusa, Zehra accetterà il corteggiamento di Caner. Tutto avrà inizio durante i festeggiamenti nuziali di Alihan e Zeynep.

In particolare, Zehra si lascerà andare alla passione con Caner, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Il giorno dopo, Erim, il fratello minore di Zehra, verrà ferito gravemente da Mustafa, il padre di Yildiz, che farà partire uno sparo in maniera accidentale, dopo aver fatto irruzione a casa Argun.

A quel punto, sia Zehra che Caner decideranno di prendersi del tempo, prima di rendere pubblica la loro frequentazione. Appena Erim verrà dimesso dall'ospedale, Halit deciderà di trasferirsi in maniera momentanea a casa dell'ex moglie Ender per stare accanto al figlio.

Yildiz sorprende Zehra e Caner mentre si baciano appassionatamente

Prima di lasciare il tetto coniugale, Halit dirà a Yildiz di voler divorziare da lei.

Per allontanare ulteriormente Halit e Yildiz, Ender organizzerà una cena di famiglia in cui inviterà anche suo fratello Caner e la sua ex figliastra Zehra. Durante la serata, quest'ultima e Caner si scambieranno un bacio appassionato nel giardino sotto lo sguardo di Yildiz, la quale rinuncerà a bussare alla porta di Ender, appena Kaya, l'ex della sua rivale, la inviterà a riconciliarsi con Halit in altre circostanze.

Il mattino seguente, Yildiz si ferirà appositamente a un piede e costringerà Halit ad accompagnarla in ospedale. In seguito, Yildiz avvierà il suo piano di vendetta: inviterà Zehra a presentarsi da lei e la ricatterà dicendole di aver scoperto la sua tresca con Caner. In cambio del suo silenzio, Yildiz esigerà che la sua figliastra faccia qualcosa per lei.

Riepilogo: Zehra è stata truffata dall'ex Sinan

In precedenza, Zehra non è stata fortunata in amore. Inizialmente, la ragazza aveva intrapreso una relazione con Sinan, senza sapere di essersi innamorata dell'ex amante di Ender, l'ex moglie di suo padre Halit. La reazione di quest'ultimo è stata furiosa, visto che è rimasto parecchio deluso dal comportamento della figlia maggiore. In seguito, Sinan è scappato con il patrimonio di Halit, grazie a una procura firmata da Zehra , la quale è caduta nella disperazione totale, dopo aver capito di essere stata truffata.