Il matrimonio tra Zehra e Kemal nella soap tv Forbidden Fruit non avrà vita lunga visto che nelle puntate in onda a breve su Canale 5, i due divorzieranno. Il tutto non solo perché Kemal cadrà in disgrazia a seguito di un investimento sbagliato ma anche perché l'uomo verrà accusato di tradire la moglie. Halit sarà furioso e intimerà alla figlia Zehra di lasciare il marito. Cosa che effettivamente lei farà.

Kemal nei guai: perde il suo patrimonio ed è accusato di tradire Zehra

Il matrimonio tra Zehra e Kemal avrà vita breve e questo a causa di alcuni fattori che porteranno la figlia di Halit a chiedere il divorzio.

Innanzitutto, Kemal perderà la fortuna accumulata negli anni a causa di un investimento sbagliato che lo ridurrà sul lastrico. A questo punto lui avrà tutto l'interesse di rimanere sposato con Zehra ma non ha fatto i conti con Yildiz che continuerà a mettere i bastoni tra le ruote ai due novelli sposi con lo scopo di farli lasciare. Il nuovo piano di Yildiz prevede di tendere una trappola al suo ex per far credere a Zehra e a Halit che lui è un traditore. In effetti il ​​piano riuscirà, visto che Kemal verrà accusato sia dalla moglie che dal suocero di essere un fedifrago. A nulla serviranno i tentativi dell'uomo di dimostrare che è stato incastrato da Yildiz.

Halit costringe Zehra a divorziare da Kemal

La moglie di Halit non contenta, svelerà pure a Zehra che Kemal è rimasto senza un soldo e che vuole rimanere sposato con lei solo per interesse. Zehra sarà delusa dal marito e non saprà cosa fare. Ci penserà Halit a prendere in mano la situazione e a mettere la figlia dinnanzi ad un bivio: se lei sceglierà di restare con il marito potrà dimenticarsi di avere un padre. La giovane a questo punto, non potrà far altro che firmare i documenti del divorzio. Questo porterà Zehra ad avere una profonda crisi personale mentre Kemal non potrà far altro che lasciare Instanbul per tornare a Bursa. La sua partenza farà felice Yildiz che, finalmente, sarà riuscita a liberarsi di lui.

Riassunto puntate precedenti: Zehra e Kemal si sposano in segreto

Yildiz ed Ender hanno fatto di tutto per dividere Zehra e Kemal cercando di impedire il loro matrimonio. Le due donne, per motivi diversi, non hanno mai voluto che i due si sposassero e sono arrivate persino ad allearsi per impedire le nozze. Tutti i loro sforzi sono però risultati vani. Zehra e Kemal sono diventati marito e moglie e lo hanno fatto in gran segreto, spiazzando tutti. L'unione ha avuto il benestare di Halit che, in questo modo, ha in Kemal un nuovo alleato nella lotta contro Alihan. Yildiz, invece, ancora innamorata dell'ex marito, è rimasta sconvolta dalla notizia delle nozze.