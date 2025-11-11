Nella puntata 34 di La notte nel cuore, in onda domenica 16 novembre su Canale 5, la tensione salirà su più fronti. Harika sorprenderà Sevilay al bancomat e, convinta che riceva denaro da Cihan, la accuserà di essere mantenuta: lo scontro degenererà fino a uno schiaffo che segnerà un punto di non ritorno. Intanto, Hikmet continuerà a muoversi nell’ombra, stringendo con Halil un patto d’affari che nasconde ambizioni e segreti, mentre Cihan scoprirà con sgomento che la zia è diventata tutrice legale di Samet. La trattativa per riottenere la custodia si trasformerà in un pericoloso gioco di ricatti.

Harika affronta Sevilay al bancomat e la tensione esplode

Sarà una mattinata destinata a troncare di forza tra Harika e Sevilay. La giovane sorprenderà la donna mentre ritira una somma di denaro piuttosto consistente al bancomat e, senza pensarci due volte, insinuerà che quei soldi provengano da Cihan, convinta che lui le versi mensilmente uno stipendio. Le accuse saranno velenose, piene di sarcasmo e disprezzo, e Sevilay cercherà dapprima di mantenere la calma. Tuttavia, quando Harika insisterà definendola una “parassita”, la tensione esploderà. Ferita e umiliata, Sevilay reagirà con uno schiaffo improvviso, netto, liberatorio.

Hikmet intreccia nuovi piani con Halil tra affari e ambizioni

Hikmet continuerà a tessere le sue trame nell’ombra.

Deciderà di presentare Halil a Esat, spiegandogli che i due stanno portando avanti un progetto comune: l’acquisto di un grande hotel nei Balcani. Halil agirà come intermediario, ma la realtà sarà molto più complessa. Zia e nipote nascondono interessi ben più profondi, legati a denaro, potere e un possibile riscatto personale. La loro complicità crescerà di giorno in giorno: si scambieranno fiducia, piani e promesse, fino a costruire un’intesa che andrà oltre la semplice collaborazione. Hikmet troverà in Halil un alleato lucido e determinato, mentre lui vedrà in lei una guida capace di aprirgli porte che da solo non avrebbe mai varcato.

Cihan messo alle strette da Hikmet e dal gioco dei ricatti

Quando Cihan scoprirà che la zia Hikmet è diventata tutrice legale di Samet, la tensione salirà alle stelle. Si precipiterà alla villa, deciso a costringerla a fare un passo indietro. La conversazione si trasformerà ben presto in uno scontro duro. Hikmet accetterà di rinunciare alla tutela, ma solo a un prezzo astronomico: 5 milioni di dollari e un edificio commerciale in cambio della sua firma. Cihan resterà combattuto tra rabbia e impotenza, consapevole che la zia ha trovato il modo di colpirlo nel punto più vulnerabile. In cerca di una soluzione, si rivolgerà a Tahsin, che lo inviterà a mantenere la calma e a non cadere nelle provocazioni.

Ma mentre Cihan si illuderà di poter contare sul suo sostegno, Tahsin affiderà la gestione della questione a Tufan, ignaro che proprio quest’ultimo si sia già messo d’accordo con Hikmet, pronto a tradirlo pur di ottenere dei vantaggi personali.