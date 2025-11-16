Da alcune settimane sulla casa del Grande Fratello stanno volando gli aerei con i messaggi dei fan per i concorrenti, e la maggior parte sono per Anita e Jonas. Dopo aver visto l'ennesimo striscione firmato "jonita", il modello ha preso da parte la coinquilina e le ha sussurrato che insieme avrebbero creato un impero.

Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

In questi giorni sul giardino della casa del Grande Fratello sono volati diversi aerei, e la maggior parte erano per Anita e Jonas.

Uno dei tanti messaggi che i fan hanno voluto inviare ai jonita, recitava: "J+A temuti, amati, invidiati".

I due concorrenti hanno ringraziato i loro sostenitori, si sono abbracciati affettuosamente e poi si sono scambiati uno sguardo d'intesa davanti a tutti.

In un video che sta circolando su X, però, si può sentire cosa ha detto il modello alla compagna d'avventura dopo aver visto l'ennesimo aereo per la loro coppia.

"Abbiamo creato un impero", ha sussurrato Jonas ad Anita che si è limitata a sorridere e ad annuire compiaciuta.

Le opinioni degli spettatori sui social

La frase che Jonas ha detto ad Anita dopo l'ennesimo aereo per loro, ha scatenato i commenti dei fan del Grande Fratello che non credono alla coppia.

"Appena usciranno dalla casa si faranno molto male", "Ma lei che annuisce forse è peggio di lui", "Poveretti", "Vivono di aerei, che disagio", "Stanno contando gli aerei, sono proprio patetici", "Ma sono davvero convinti, poverini", "Che imbarazzo", "Ma quale impero?", "Gli aerei dovrebbero essere aboliti", "Un impero che cadrà una volta che sarà finito il programma", "Sono peggio di Lorenzo e Shaila", "Falsi", "La verità fuori dalla casa sarà dura da accettare", "Sono proprio cringe questi due", "Sembrano gli shailenzo 2.0", "Scendete dal piedistallo", "Ridicoli", "Qualcuno li faccia svegliare", si legge su X in questi giorni.

I baci dopo i messaggi dall'esterno

Anita e Jonas si sono dati il primo bacio dopo che sulla casa del Grande Fratello è passato un aereo firmato "jonita", e questo ha fatto storcere il naso ad un'ampia fetta di pubblico.

Una settimana dopo, però, è successa la stessa cosa con Rasha e Omer: dopo aver letto il messaggio che i loro sostenitori hanno voluto fargli arrivare tramite un aereo che ha sorvolato le mura più spiate d'Italia, quelli che in rete sono stati ribattezzati i "rashmer" si sono scambiati un timido bacio davanti agli altri inquilini.

Entrambe le coppie che si sono formate nel corso di quest'edizione del reality di Canale 5, dunque, sono state un po' spinte dall'esterno, in particolare dai fandom che supportano una ship piuttosto che un'altra sin dal primo giorno.