Lunedì 10 novembre uno dei quattro concorrenti al televoto sarà il primo candidato all'eliminazione della prossima settimana. I risultati del sondaggio aperto su Grande Fratello ForumFree in questi giorni (e al quale hanno partecipato 805 fan), svelano che Domenico sarebbe l'inquilino più a rischio con il 13,66% dei voti.

I risultati delle votazioni online

Nel corso della puntata del Grande Fratello che andrà in onda il 10 novembre, Simona Ventura leggerà il risultato del televoto che è stato aperto lunedì scorso.

I telespettatori sono stati chiamati a votare per il proprio concorrente preferito, quindi chi riceverà il minor numero di voti diventerà il primo candidato all'eliminazione della prossima settimana.

Al sondaggio di ForumFree hanno partecipato 805 fan, e il 34,29% ha votato per salvare Grazia: la giovane inquilina della casa, dunque, è la preferita della maggior parte degli utenti che hanno espresso una preferenza tra i concorrenti che sono in nomination.

In questa particolare classifica c'è Giulia al secondo posto con il 29,19% dei voti, mentre al terzo si trovano mamma e figlio Francesca e Simone con il 22,86%.

Fanalino di coda è Domenico con il 13,66%, quindi potrebbe essere lui a rischiare più degli altri durante la diretta che inizierà tra poche ore su Canale 5.

Lo spoiler su una nuova busta rossa

Sui profili social del Grande Fratello è stata pubblicata l'anticipazione di una cosa che accadrà durante la puntata del 10 novembre.

"Nella casa stasera entrerà una busta rossa. Ma attenzione: non è per Domenico, non è per Benedetta, non è per Rasha e non è per Jonas. A chi sarà destinata?", è il messaggio che Simona Ventura ha postato sui social a poche ore dall'inizio della diretta.

Le teorie degli spettatori

Gli utenti di X hanno cercato di indovinare il contenuto della busta rossa che sarà aperta nel corso della puntata del Grande Fratello del 10 novembre, e l'ipotesi più gettonata è quella su un possibile messaggio per Mattia da parte della sua fidanzata Carlotta.

"Magari spiegate a Mattia che lei non lo ha lasciato come gli avete fatto credere?", "Sarà sicuramente la smentita di Carlotta", "Per me sarà sul triangolo Grazia-Mattia-Carlotta", "Mattia, siete così banali", "Si sa già che è per Mattia", "O Mattia o Grazia", si legge sul web in queste ore.

In rete, però, c'è anche chi spera in un prolungamento dell'edizione in corso, infatti su X è stato creato l'hashtag "prolungamentogf" nei giorni in cui si vociferava di una possibile chiusura anticipata.

Al momento la finale è prevista dopo la metà di dicembre, quindi il reality dovrebbe concludersi prima di Natale.