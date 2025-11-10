Doruk e Nisan indosseranno una t-shirt di Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Io amo molto mia zia", sarà la scritta sul retro.

Le anticipazioni rivelano che Sirin accoglierà Bahar e la famiglia con l'ennesima provocazione. La ragazza, infatti, farà una sorpresa ai suoi nipoti dando loro una t-shirt su cui ha fatto stampare una sua foto e una scritta dedicata a lei. L'entusiasmo di Doruk e Nisan sarà travolgente, ma Sarp sarà molto infastidito da questi gesti.

Hatice e Enver ospiteranno Bahar, Sarp e i bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo settimane di assenza, finalmente Bahar potrà tornare a casa con Doruk e Nisan.

Dopo lo chalet, i tre passeranno un periodo alla villa di Nezir che li tratterà come ospiti mentre terrà prigionieri Munir, Sarp e Suat. La dolcezza di Doruk farà breccia nel cuore di Nezir che dopo averci pensato a lungo deciderà di rilasciare tutti. Bahar e i suoi bambini torneranno a casa da Hatice e Enver, ma con loro ci sarà anche Sarp. Quest'ultimo, infatti, non avrà un posto dove andare dopo la rottura con Piril e chiederà di essere ospitato almeno per quella notte. Sarp giocherà molto sull'entusiasmo dei bambini, tanto che riuscirà a restare a casa dei suoceri anche per i giorni successivi, mettendo Bahar in seria difficoltà visto che lei non vuole più stare con lui. A rendere ancora più tesa l'atmosfera a La forza di una donna, come sempre, ci sarà anche Sirin che non perderà occasione per provocare Bahar e Sarp.

La ragazza ne combinerà un'altra delle sue e sfrutterà l'ingenuità di Doruk e Nisan per colpire sua sorella e suo cognato. Sarp andrà a prendere i bambini da scuola e al loro ritorno Sirin dirà di avere un regalo per i suoi nipoti. Doruk e Nisan scarteranno con gioia i loro pacchettini e quando vedranno il loro dono saranno moto felici. Sirin darà ai nipotini delle t-shirt create per l'occasione, con il suo volto stampato davanti e con una frase dietro: "Io amo molto mia zia Sirin". Doruk e Nisan indosseranno subito quelle t-shirt e si precipiteranno in cucina per mostrarle a Sarp.

Doruk e Nisan saranno molto legati alla zia Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp vedrà i suoi bambini indossare le magliette di Sirin e resterà senza parole.

L'uomo non potrà certo dire quello che pensa davvero, quindi fingerà di apprezzare il regalo per i suoi figli. Al suo ritorno, Enver vedrà i suoi nipoti con le t-shirt e andrà su tutte le furie con Sirin. Appena resterà da solo con sua figlia, l'uomo la rimprovererà duramente: "Vuoi fare impazzire Bahar?", le dirà, "Dì ai bambini di toglierle immediatamente". Sirin, sorridendo, urlerà a Doruk e Nisan di cambiarsi, ma loro si rifiuteranno di farlo, dicendo di amare troppo quel regalo. Durante la giornata, i bambini non faranno che pendere dalle labbra di Sirin e la seguiranno ovunque. Sarp sarà molto infastidito da tutto questo, ma non potrà reagire. Al suo ritorno a casa, Bahar sarà travolta dall'entusiasmo di Doruk e Nisan che oltre a mostrarle le magliette le diranno che la zia Sirin ha insegnato loro a dipingere quadri astratti.

Cambio di rotta a La forza di una donna: Bahar non vuole più essere una famiglia con Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Bahar e Sarp stanno convivendo allo chalet con i bambini, Piril e i gemelli. Sarp ha raccontato a Bahar la sua versione dei fatti, dicendole che Sirin è l'artefice di tutti i guai che sono capitati. L'uomo ha spiegato che Sirin ha fatto in modo che cadesse dal traghetto ed è stata sempre lei a fingere che Bahar e i bambini fossero morti in un incendio. La donna si è resa conto che sua sorella è molto più cattiva di quanto pensasse e non vede l'ora di affrontarla. A Bahar mancano ancora dei segreti da scoprire: non sa dell'esistenza delle foto che Sirin ha scattato con Sarp e non sa che lo ha ricattato per donarle in sangue.

Nonostante abbia saputo parte della verità, Bahar non vuole tornare ad essere una coppia con Sarp. La donna, infatti, non riesce a sopportare il fatto che lui si sia subito rifatto una vita con Piril, pur essendo convinto che lei fosse morta. Bahar, infatti, ha spiegato che anche lei era certa di aver perso suo marito, ma non ha una nuova famiglia.