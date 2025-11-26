Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh perderà i sensi e verrà ricoverato d’urgenza, dove la famiglia scoprirà del tumore al cervello. Avrà i valori ematici troppo bassi. Senza scorte per la trasfusione, sarà Esat a donargli il sangue.

La rivelazione sulla malattia di Nuh sconvolgerà l’intera famiglia

La famiglia di Nuh resterà scioccata quando scoprirà che il ragazzo ha un tumore al cervello. La notizia arriverà in un momento inaspettato: tutti si troveranno fuori dal commissariato, dopo aver scoperto che Sumru ha sparato contro Halil, ma quando la polizia la rilascerà per assenza di prove, e i familiari potranno tirare un sospiro di sollievo, Nuh cadrà a terra.

Trasportato con urgenza in ospedale, non potrà più mentire alla sua famiglia. Non potrà più trovare una scusa per i suoi malesseri, come lo stress o un semplice calo di pressione. Sarà Sevilay a incoraggiarlo a dire la verità. Nuh non se la sentirà e sarà proprio la ragazza a rivelare a tutti che Nuh ha un tumore.

La famiglia si mobiliterà per Nuh, mentre Harika ed Esat resteranno inizialmente all’oscuro

Partirà subito la macchina operativa dei Sansalan, con Cihan che farà arrivare in Cappadocia uno dei neurochirurghi più bravi di tutta Europa. Gli altri non potranno far altro che stare vicino a Nuh e fargli forza. In ospedale, mancheranno solamente Harika ed Esat, gli unici che non sono stati ancora informati della cosa.

Appena Nihayet telefonerà a Harika, la ragazza correrà subito in ospedale con un mazzo di fiori per augurare buona guarigione a Nuh.

Esat non potrà fare lo stesso, perché si trova a casa ai domiciliari e la cavigliera elettronica non gli permetterà di superare il perimetro della sua abitazione.

La richiesta di aiuto per Nuh unirà la famiglia e porterà Esat a un gesto decisivo

Si sentirà frustrato per la situazione che sta vivendo e ne parlerà con Esma, che sarà ancora in collera con lui per il rapimento di cui è stata vittima. Allo stesso tempo, resterà colpita dal pentimento del marito, così telefonerà a Cihan per chiedergli se può intercedere e permettere che Esat possa andare in ospedale da Nuh.

Cihan ci riuscirà e quando Esat si troverà non solo davanti a Nuh, ma anche davanti a Melek, chiederà loro scusa per tutto il male che li ha fatto.

Loro lo perdoneranno e saranno pronti a voltare pagina, ma proprio in quel momento entrerà un'infermiera con una brutta notizia. I valori ematici di Nuh sono molto bassi e avrà bisogno di un’urgente trasfusione, ma in ospedale non ci sono le scorte necessarie. Quando Esat si renderà conto di avere lo stesso gruppo sanguigno di Nuh, si offrirà subito per donargli il sangue e salvargli la vita.