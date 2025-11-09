Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una piacevole scoperta per una delle protagoniste. Nella puntata che andrà in onda venerdì 21 novembre alle 16 su Rai 1, Irene si recherà al Circolo, dove verrà a sapere qualcosa di bello. Intanto, alla serata organizzata per il debutto di Chiara Brugnoli sarà presente anche Marcello, che farà una proposta inaspettata a Rosa. Spazio anche alle vicende di Barbara, che racconterà in quale occasione ha conosciuto Johnny. Fulvio, invece, consegnerà a Roberto una lettera di Mario.

Irene partecipa a una serata al Circolo

Al Circolo, prestigioso locale milanese frequentato dalle persone più in vista della città, verrà organizzato un evento per il debutto di Chiara Brugnoli, una violoncellista emergente. Alla serata sarà presente anche Irene, la capocommessa de Il Paradiso delle signore, che aveva già conosciuto la ragazza in negozio. Proprio durante l’evento, Irene farà una piacevole scoperta. Tuttavia, le anticipazioni dell’episodio non svelano ancora i dettagli di ciò che la signorina Cipriani verrà a sapere, anche se potrebbe trattarsi di qualcosa legato a Johnny. È bene precisare, infatti, che il cugino di Delia ha ceduto il suo posto di lavoro al Gran Caffè Amato a Mimmo, e potrebbe essere stato proprio Johnny a trovare un nuovo impiego come cameriere nel lussuoso locale.

Marcello fa una proposta a Rosa al Circolo

Nel frattempo, alla serata in onore della violoncellista saranno presenti anche Marcello e Rosa. Proprio al Circolo, Rosa riceverà una proposta inaspettata da parte del suo fidanzato. Anche in questo caso, sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio del 21 novembre per scoprire i dettagli e le parole esatte che Barbieri pronuncerà. Resta ancora incerto se si tratti di una proposta di matrimonio o di qualcosa legato al suo nuovo progetto imprenditoriale nel settore degli elettrodomestici. Marcello, infatti, riuscirà a ottenere il credito dalla banca per avviare la sua attività grazie all’intervento di Rosa, che ha chiesto aiuto a Tancredi.

Nel frattempo, Fulvio consegnerà a Roberto una lettera di Mario, e accadrà qualcosa che potrebbe portare il signor Rinaldi a scoprire la relazione passata tra il direttore de Il Paradiso delle Signore e Oradei. Alla Galleria Milano Moda, invece, proseguirà il piano di Ettore per la nuova campagna pubblicitaria, con una proposta insolita. Infine, Barbara rivelerà in quale occasione lei e Johnny si sono conosciuti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene ha scelto Barbara come nuova Venere

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Irene ha conosciuto Barbara, una ragazza arrivata in negozio dopo aver risposto al suo annuncio per la ricerca di una nuova commessa.

Dopo pochi giorni di prova, Irene ha deciso di farla assumere, e Barbara è diventata una nuova Venere. Nel frattempo, Adelaide ha meditato vendetta contro Rosa e Marcello, recandosi da Roberto per pretendere il licenziamento immediato dei due fidanzati.