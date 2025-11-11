Con le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10, previste prossimamente su Rai 1, non è escluso che tra Rosa Camilli e Tancredi Di Sant'Erasmo il rapporto possa diventare sempre più intenso, al punto che tra i due potrebbe accendersi la passione.
Un colpo di scena che potrebbe ribaltare l'attuale situazione sentimentale della giornalista, protagonista di un'intensa storia d'amore con Marcello Barbieri che, pur di viverla alla luce del sole, ha scelto di annullare le sue imminenti nozze con la contessa Adelaide.
Rosa e Marcello al centro delle trame de Il Paradiso delle signore
Le anticipazioni delle puntate di metà novembre rivelano che tra Rosa e Tancredi ci sarà un riavvicinamento nel momento in cui la ragazza deciderà di rivolgersi all'uomo per fare in modo che Marcello ottenga il prestito per riuscire a intraprendere il suo nuovo percorso professionale nel settore degli elettrodomestici industriali.
Un sogno che Barbieri intende realizzare al più presto per poter finalmente lasciarsi alle spalle la fine della storia d'amore con Adelaide, che gli ha causato anche un bel po' di guai dal punto di vista finanziario.
Dopo che la banca gli dirà no, Rosa deciderà di rivolgersi direttamente a Tancredi per riuscire a fargli ottenere il prestito.
L'intervento del nipote della contessa sarà fondamentale, dato che Barbieri riuscirà a ottenere la somma di denaro richiesta.
Rosa tradisce il fidanzato: ipotesi trame Il Paradiso delle signore
Con il passare degli episodi de Il Paradiso delle signore 10, però, non si esclude che tra Tancredi possa cominciare a riavvicinarsi con maggiore insistenza alla giovane giornalista, cercando in tutti i modi di far breccia nel suo cuore.
Rosa si lascerebbe andare a questo corteggiamento da parte di Tancredi, credendo in qualche modo di poterlo tenere sotto controllo, fino a quando la situazione potrebbe sfuggirle di mano.
Non si esclude che, con il passare del tempo, Rosa possa lasciarsi andare a un momento di passione proprio con Sant'Erasmo, finendo così per tradire Marcello, tenendolo all'oscuro di quello che è successo.
Una situazione che metterebbe in imbarazzo Rosa e, soprattutto, la spingerebbe a fare delle attente riflessioni in merito alla sua relazione con Barbieri.
Calano gli ascolti della soap opera
In attesa di scoprire i colpi di scena dei prossimi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 si è assestato su una media di circa 1,5 milioni di spettatori al giorno.
La soap viaggia su una media del 17% di share in daytime, toccando punte del 18%. Numeri positivi seppur in calo rispetto a quelli dello scorso anno, quando la media raggiungeva il 18-20% a puntata.