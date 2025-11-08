Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un nuovo piano architettato dalla contessa contro la sua rivale in amore. Nella puntata che andrà in onda lunedì 10 novembre alle 16 su Rai 1, Adelaide riceverà Anselmo Conaro nello studio di Umberto per affidargli un incarico: dovrà indagare sul passato di Rosa. Nel frattempo, Marta ed Enrico avranno un nuovo confronto, mentre Irene metterà alle strette Barbara per scoprire i suoi trascorsi con Johnny.

Adelaide chiede ad Anselmo Conaro di indagare su Rosa

A Villa Guarnieri arriverà un ospite speciale invitato dalla contessa.

Sarà Anselmo Conaro a varcare la soglia della lussuosa dimora di Adelaide, accolto nello studio di Umberto, dove riceverà un incarico importante. Il giornalista scandalistico verrà infatti ingaggiato da Adelaide, che, va ricordato, era stata in passato vittima della sua penna, quando Conaro aveva screditato Marcello Barbieri con un articolo sui suoi trascorsi dietro le sbarre. Questa volta, Adelaide vorrà che lo stesso trattamento venga riservato a Rosa Camilli: il giornalista dovrà scavare nel passato della fidanzata di Marcello per cercare qualcosa di compromettente.

Enrico e Marta hanno un nuovo chiarimento

Nel frattempo, Umberto vorrà sapere quali siano ora le intenzioni della contessa, dopo che Marcello ha dato le dimissioni da Il Paradiso delle signore.

Enrico, invece, si imbatterà nuovamente in Marta e affronterà con lei il tema delle bugie raccontate negli ultimi mesi, quando ha continuato a farle credere di operare i pazienti in sala operatoria. Cercherà di giustificarsi parlando del ricatto subito da Di Meo, motivato da uno scopo benefico: ottenere i fondi necessari per aprire un reparto dedicato ai pazienti più piccoli. Irene, dopo aver sentito Barbara usare un tono amichevole con Johnny durante la serata di venerdì, vorrà scoprire se i due si conoscessero già prima dell’arrivo della ragazza al negozio. Per questo, la capo commessa metterà sotto torchio la sua collega. Rosa, intanto, incontrerà Tancredi in redazione e lo ringrazierà per l’aiuto dato al negozio, andando contro sua zia Adelaide.

Di Sant’Erasmo sarà lusingato dai complimenti ricevuti dalla giornalista, della quale è ancora innamorato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha deciso di vendicarsi di Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide ha scoperto che Rosa è la nuova fidanzata di Marcello e che, di conseguenza, il suo matrimonio non è stato celebrato proprio a causa di lei. La contessa ha quindi meditato vendetta contro la sua rivale in amore, pretendendo da Roberto il suo immediato licenziamento dal negozio di moda. Nel frattempo, Marcello ha rassegnato le dimissioni e ha comunicato la sua decisione alle Veneri, che sono rimaste profondamente scosse dall’accaduto.