Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una crisi finanziaria per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 19 novembre alle 16 su Rai 1, Marcello affronterà problemi economici dopo la rottura con Adelaide, ma sarà determinato a risollevarsi investendo in un nuovo business. Tuttavia, la banca gli negherà il prestito, ma Rosa avrà un’idea per aiutarlo. Nel frattempo, Mimmo discuterà con suo padre a causa della decisione di dare le dimissioni, mentre Irene conoscerà una giovane donna misteriosa.

Rosa ha un'idea per aiutare Marcello

Marcello dovrà affrontare l’ennesima conseguenza della rottura con Adelaide: problemi finanziari. Fino a pochi giorni prima, Barbieri gestiva l’intero patrimonio della contessa, ma ora gli è rimasto ben poco. Determinato a risollevarsi, Marcello deciderà di investire in un settore florido e in forte espansione, individuando negli elettrodomestici la linea giusta su cui puntare. Tuttavia, quando si recherà in banca per ottenere un prestito, la sua richiesta verrà respinta. A quel punto, Rosa prenderà in mano la situazione e avrà un’idea per aiutarlo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dei giorni successivi rivelano che la giornalista si rivolgerà a Tancredi Di Sant'Erasmo per cercare di ottenere il finanziamento per il suo fidanzato.

Mimmo litiga con suo padre Carmelo

Nel frattempo, la famiglia Burgio sarà alle prese con una discussione. Carmelo verrà infatti a sapere che suo figlio Mimmo ha deciso di lasciare il suo impiego al Commissariato, abbandonando così la divisa da poliziotto. Se da un lato Carmelo non appoggerà la scelta del figlio, dall’altro Ciro si schiererà dalla parte di Mimmo, deciso a stargli vicino in questo momento delicato. Irene Cipriani, invece, incontrerà una giovane donna altezzosa fuori da Il Paradiso delle signore. La ragazza criticherà gli abiti esposti nella vetrina del negozio, ma per la capo commessa sarà l’occasione di conoscere una persona interessante.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha dato le dimissioni

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Marcello è stato costretto a dare le dimissioni dal negozio in seguito alle minacce di Adelaide. Barbieri ha chiesto a Roberto di poter comunicare personalmente la sua decisione alle Veneri. Così, le commesse del Paradiso hanno scoperto che il loro direttore ha scelto di lasciare il lavoro, rimanendo turbate per l’accaduto. Intanto, Irene e Delia hanno sostenuto Rosa, affermando di non avere alcuna responsabilità nella rottura tra Adelaide e Marcello, poiché Rosa si è semplicemente innamorata. Nel frattempo, Ettore e Greta hanno continuato a tramare alle spalle di Umberto e Adelaide, architettando un piano per impossessarsi della ricchezza della contessa e di suo cognato.