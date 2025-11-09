Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in programma dal 17 al 21 novembre, rivelano che Marcello si mostrerà senza scrupoli nei confronti della sua ex Adelaide, dato che si cimenterà in un gesto plateale nei confronti della sua nuova compagna Rosa Camilli all'interno del Circolo.
Intanto, Roberto continuerà a soffrire per la difficile situazione che sta vivendo dopo aver appreso del fidanzamento del suo ex Mario con Caterina mentre Mimmo si dirà pronto a lasciare definitivamente la Polizia e a voltare pagina.
Rosa e Marcello innamorati: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre
Marcello deciderà di rialzarsi e riprendere in mano le redini della sua vita nel corso dei prossimi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, intenzionato a lasciarsi alle spalle le dispute che ci sono state con la sua ex Adelaide.
La relazione con Rosa proseguirà nel migliore dei modi: i due appariranno sempre più complici e affiatati, pronti a combattere insieme per far sì che il loro amore possa trionfare.
E proprio nei prossimi episodi previsti per la seconda metà di novembre, Rosa aiuterà Marcello a ottenere un importante prestito economico che possa permettergli di seguire i suoi sogni professionali.
Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui Marcello deciderà di spiazzare la sua nuova fidanzata dando, però, un colpo basso all'ex Adelaide.
Roberto Landi soffre, Marcello senza scrupoli contro l'ex Adelaide
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello farà una proposta inaspettata a Rosa all'interno del Circolo, il regno incontrastato della contessa Di Sant'Erasmo, di cui non si hanno ulteriori dettagli in merito.
Una scelta che mostrerà Barbieri senza scrupoli nei confronti della sua ex, ben consapevole del fatto che la tale notizia sarebbe arrivata alla donna, che ha giurato vendetta nei confronti della coppia di giovani amanti.
Intanto Roberto continuerà a soffrire per la relazione tra Mario e Caterina mentre Fulvio rischierà di scoprirà la relazione omosessuale che c'è stata in passato tra i due ragazzi.
Mimmo, invece, comunicherà ai genitori che ha deciso di lasciare il corpo di Polizia: un annuncio che scatenerà un bel po' di discussioni in famiglia.
Mimmo era stato accolto in casa dalla famiglia Puglisi
Negli episodi precedenti della soap, Mimmo era arrivato a Milano dalla Sicilia proprio per iniziare il suo percorso professionale nelle forze armate.
Non avendo conoscenze, i genitori del ragazzo chiesero ai Puglisi di poterlo accogliere inizialmente nella loro abitazione.
Una proposta che non fece fare i salti di gioia a Concetta e nemmeno ad Agata che, in un primo momento, si ritrovò più volte a scontrarsi con il nuovo arrivato, salvo poi cambiare idea nei suoi confronti fino a innamorarsi.