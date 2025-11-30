Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un consulto richiesto a uno dei protagonisti. Nella puntata in onda mercoledì 10 dicembre alle 16 su Rai 1, Marcello si rivolgerà a Enrico per avere un parere medico riguardo ad Adelaide e al gesto estremo da lei compiuto. Intanto, ci sarà spazio anche per i fratelli Marchesi: mentre Ettore cercherà di evitare che Matteo scopra la verità sulla foto scomparsa, Greta proverà ad avvicinarsi a Umberto.

Marcello parla con Enrico di Adelaide

Marcello verrà a conoscenza del folle gesto compiuto da Adelaide, che ha tentato di togliersi la vita.

Sarà disperato e, consapevole di essere lui la causa del dolore provato dalla contessa, temerà per la sua condizione di salute. Marcello si recherà da Adelaide e, successivamente, parlerà con Enrico. Barbieri chiederà al dottor Proietti un consulto medico riguardo alla contessa: vorrà sapere se si sia trattato di un gesto isolato o se esista il rischio che Adelaide tenti nuovamente di farla finita. Le anticipazioni della puntata non chiariscono ancora quale sarà il parere di Enrico in merito alla situazione psicologica della contessa.

Ettore e Greta continuano il loro piano di vendetta

I fratelli Marchesi continueranno a muoversi indisturbati con il loro piano di vendetta. Ettore farà una mossa astuta per evitare che Matteo riesca a scoprire la verità sulla foto che lui ha fatto sparire dal suo ufficio.

Le anticipazioni rivelano che riuscirà nel suo intento. Greta, dal canto suo, proverà ad avvicinarsi a Umberto, ma il suo tentativo non andrà a buon fine. Mario, invece, compirà un gesto eclatante nei confronti di Caterina, baciandola di fronte a tutti. L’avvicinamento intimo lascerà i presenti di stucco, soprattutto Roberto, che assisterà alla scena rimanendo basito.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cesare non è andato alla festa al Circolo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Irene ha invitato Cesare al Circolo in occasione della festa per la presentazione del film di Marina Valli. Tuttavia, Cesare le ha rivelato di non poter partecipare in quanto in partenza per l’estero: deve accompagnare sua sorella Chiara a Vienna per far riparare il suo violoncello.

Intanto, durante l’evento esclusivo, Silvana Portelli ha incontrato Greta, rimanendo sorpresa di vederla e chiedendole se avesse mai vissuto a Crema. La stilista è rimasta sconvolta dalla domanda, essendo stata riconosciuta dalla madre di Matteo, ma ha negato tale eventualità. In seguito, Greta si è recata da suo fratello Ettore per spiegargli quanto accaduto.