Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un colpo di scena sorprendente, destinato a creare scalpore attorno al mistero che avvolge la reale identità dei fratelli Marchesi. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre alle 16 su Rai 1, Silvana sarà al corrente di chi siano i genitori di Ettore e Greta e consegnerà a Matteo una fotografia dei due fratelli da bambini insieme ai loro genitori. Ovviamente, gli acerrimi nemici di Adelaide e Umberto dovranno trovare il modo di far sparire al più presto lo scatto, prima che Odile riesca a vederlo.

Silvana consegna una foto di Ettore e Greta a Matteo

Il piano di Ettore e Greta subirà una battuta d'arresto a causa di un imprevisto che li coglierà di sorpresa. Sarà Silvana a creare scompiglio nella vita dei due stilisti della Galleria Milano Moda, poiché ricorderà di averli già conosciuti in passato e sarà in possesso di una fotografia che ritrae i fratelli Marchesi da bambini insieme ai loro genitori. Le anticipazioni rivelano che Silvana consegnerà tale scatto a Matteo, affinché suo figlio possa mostrarlo a Odile.

Greta fa sparire la fotografia

Nel frattempo, Ettore troverà sulla scrivania la vecchia foto di famiglia che Matteo aveva consegnato a Odile il giorno precedente. Greta, però, sarà categorica e deciderà che quell’immagine deve sparire.

La vicenda non si concluderà con la semplice scomparsa dello scatto, poiché Ettore scoprirà che esiste una seconda foto della sua famiglia, conservata da Matteo. Questo fatto metterà nuovamente in difficoltà i fratelli Marchesi, che si imbatteranno in un nuovo ostacolo al loro piano di vendetta. Ettore e Greta saranno quindi disposti a elaborare un nuovo escamotage per recuperare la foto di famiglia ancora nelle mani di Portelli, ma tale situazione, come rivelato dalle anticipazioni, si rivelerà rischiosa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agata e Mimmo si sono fidanzati

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, andati in onda su Rai 1, Agata è andata a Firenze con Mimmo e, al ritorno nel capoluogo lombardo, i due ragazzi si sono fidanzati.

Ciro e Concetta hanno accolto con entusiasmo la bella notizia, ritenendo il futuro genero degno di stare al fianco della loro figlia minore. Tuttavia, Mimmo ha manifestato il desiderio di lasciare il lavoro nella polizia, ricevendo il pieno supporto della sua fidanzata. Il signor Puglisi, però, ha storto il naso quando ha scoperto le sue intenzioni, e anche Carmelo Burgio è andato su tutte le furie dopo aver saputo della decisione del figlio. Ciro si è comunque messo a disposizione per aiutare Mimmo a trovare un nuovo impiego stabile, ma la situazione non si è risolta come sperato. Il barista ha infatti contattato tutti i fornitori della caffetteria nella speranza che qualcuno avesse un posto a tempo indeterminato da offrire al giovane Burgio, ma così non è stato. Intanto, Irene è rimasta affascinata da Cesare Brugnoli, ma quando lo ha visto in compagnia di una ragazza alla moda è rimasta delusa, pensando che fosse la sua fidanzata.