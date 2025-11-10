Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una proposta inaspettata da parte di uno dei protagonisti alla sua fidanzata. Nella puntata in onda venerdì 21 novembre alle 16 su Rai 1, Marcello farà a Rosa una rivelazione sorprendente durante una serata al Circolo. Allo stesso evento sarà presente anche Irene, che farà una piacevole scoperta. Spazio inoltre alle vicende di Ettore, che porterà avanti il suo piano con una proposta insolita per la campagna della GMM.

Rosa riceve una proposta inaspettata da Marcello

Marcello confesserà a Rosa di aver deciso di accettare il suo aiuto e quello di Tancredi di Sant’Erasmo.

Quest’ultimo si è infatti reso disponibile per aiutarlo a ottenere un prestito bancario utile ad avviare il suo nuovo business nel settore degli elettrodomestici. Marcello, quindi, metterà da parte i vecchi rancori ed è pronto a scendere a compromessi con Tancredi pur di cambiare vita. Al Circolo, intanto, si terrà il debutto della giovane violoncellista Chiara Brugnoli. Alla serata saranno presenti anche Marcello e Rosa, e proprio in quell’occasione l'imprenditore farà una proposta inaspettata alla sua fidanzata. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non hanno ancora rivelato alcun dettaglio in merito: non è chiaro se si tratterà di una proposta di matrimonio, di una collaborazione professionale o di altro tipo.

Irene fa una piacevole scoperta al Circolo

Nel frattempo, anche Irene sarà presente all’evento organizzato per la violoncellista. Proprio nel prestigioso locale milanese, la capocommessa de Il Paradiso delle signore farà una piacevole scoperta. Bisognerà però attendere la messa in onda della puntata del 21 novembre per scoprire di cosa si tratta. Intanto, Barbara confiderà alle sue amiche in quale occasione ha conosciuto Johnny. Fulvio, invece, consegnerà a Roberto una lettera di Mario, ma accadrà qualcosa che potrebbe far scoprire al signor Rinaldi che tra Oradei e Landi c’è stata una relazione in passato. Spazio anche alle vicende di Ettore, che proseguirà imperterrito il suo piano e presenterà una proposta insolita per la nuova campagna della Galleria Milano Moda.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha dato le dimissioni

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Marcello e Rosa si sono innamorati e il loro fidanzamento ha causato la rottura tra Barbieri e la contessa. Il matrimonio di Adelaide è infatti saltato a causa della giornalista, e questa scoperta ha mandato su tutte le furie la donna, che ha meditato vendetta contro entrambi. La contessa ha quindi chiesto a Roberto di licenziare sia Rosa che Marcello dal negozio, ma il direttore si è opposto. In seguito, Marcello ha rassegnato spontaneamente le dimissioni, annunciando la sua decisione alle Veneri.