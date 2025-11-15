Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una discussione che non passerà inosservata. Nella puntata in onda mercoledì 26 novembre alle 16 su Rai 1, Umberto assisterà a una lite tra Ettore e Odile e avrà il sospetto che tra i due ragazzi ci sia un legame che va oltre la semplice collaborazione lavorativa. Nel frattempo, Caterina sarà triste perché Mario non potrà raggiungerla a Milano, mentre Rosa sarà pronta a intraprendere una nuova vita insieme a Marcello.

Umberto sospetta che tra Ettore e Odile ci sia qualcosa

Umberto assisterà a una discussione tra Ettore e Odile, che non saranno d’accordo sulla nuova campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda.

Guarnieri osserverà attentamente i toni del diverbio, le parole e i gesti dei due ragazzi durante lo scontro, arrivando alla conclusione che tra loro non ci sia soltanto una collaborazione lavorativa, ma qualcosa di più. Umberto sospetterà che tra Odile ed Ettore possa esserci anche una relazione e vorrà vederci chiaro. Intanto, Johnny avrà un problema con il suo furgone e dovrà trovare una soluzione. Le Veneri si mobiliteranno per aiutare il loro amico.

Caterina scopre che Mario ha un imprevisto

Caterina sarà triste dopo aver scoperto che il fidanzato Mario non potrà raggiungerla a Milano. Oradei avvertirà la ragazza di avere avuto un imprevisto al lavoro. Agata, sapendo cosa è accaduto alla sua amica e vedendola giù di morale, le proporrà di organizzare ugualmente la cena preparata per accogliere Mario.

Alla serata, inoltre, si presenterà a sorpresa anche Cesare. Rosa, pronta a lasciarsi tutto alle spalle, inizierà un nuovo capitolo della sua vita accanto a Marcello. Quest’ultimo ha proposto alla fidanzata non solo di convolare al più presto a nozze, ma anche di andare a convivere. Rosa si appresterà a lasciare l’appartamento delle Veneri, dove vive insieme a Irene e Delia, per trasferirsi dal suo compagno.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto non si fida di Ettore e Greta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Umberto ha accettato di assumere Greta alla Galleria Milano Moda, convinto da Odile. Tuttavia, Guarnieri ha osservato con sospetto i fratelli Marchesi, soprattutto dopo che Greta si è presentata a Milano con un abito da sposa in valigia.

Adelaide ha avuto un imprevisto poco prima del suo matrimonio: l’atelier del suo stilista si è allagato, rovinando il vestito. Umberto ha cercato di incalzare i due stilisti con alcune domande, ma non è riuscito a venire a capo della questione e non ha potuto approfondire a causa di nuovi problemi. Marcello ha lasciato Adelaide a un passo dalle nozze e Umberto ha dovuto stare accanto alla cognata, distrutta dal dolore. Nel frattempo, Greta ed Ettore hanno continuato a tramare alle spalle della contessa e di Guarnieri, senza rivelare i motivi che li spingono a una vendetta spietata.