Nel pomeriggio di venerdì 21 novembre, Omer Elomari ha raggiunto Rasha Younes in giardino e ha indagato sul perché si fosse isolata dal resto del gruppo: "Oggi sei distaccata e mi eviti". A quel punto la ragazza ha spiegato di non essere riuscita a dormire bene e che quindi non riesce a carburare, ma ha precisato di non avere alcun problema con lui.

Omer preoccupato per Rasha

Nella giornata di oggi, al Grande Fratello, Rasha ha deciso di allontanarsi dal resto degli inquilini per rifugiarsi in giardino a fumare una sigaretta in solitaria. Notando la sua assenza, Omer ha deciso di raggiungerla per sincerarsi del suo stato d'animo: "Che sta succedendo?

Dimmi, non mi parli mai".

La ragazza ha precisato di non essere riuscita a dormire bene: "Quando sto così, mi isolo". Poi ha spiegato che appena terminata la sigaretta sarebbe tornata dai concorrenti per preparare la pizza, ma Omer ha ribattuto: "Oggi sei stranissima, distaccata, mi eviti e non parli con me".

A quel punto Rasha ha aggiunto: "Non è per te, non ti sto evitando. Io quando sto così mi isolo, ma non è che tu mi dai fastidio voglio solo tranquillizzarmi e rilassarmi da sola".

Le ipotesi degli utenti social

Sul comportamento di Rasha, su X sono state fatte diverse ipotesi che riguardano la recente intervista fatta dall'ex fidanzato della 32enne.

Infatti, Manuel Milano a Fanpage.it ha descritto la sua ex come una "intelligente arrivista" che ha fatto della sua bellezza un'arma.

Inoltre l'imprenditore ha sostenuto che in passato Rasha non era così, ma che da quando ha frequentato lui ha iniziato a essere più esigente nelle relazioni: "Non credo che si fidanzerebbe con un meccanico".

In seguito alle dichiarazioni dell'ex fidanzato di Rasha è intervenuta la sorella con un post su Instagram: "Lei è arrivata a svolgere anche quattro lavori contemporanei per aiutare nostra madre. Inoltre ha aggiunto: "Come famiglia non tollereremo ulteriori attacchi. Rasha non è sola".

GF: sei concorrenti al televoto per il primo posto di finalista

Nella scorsa puntata del GF, intanto, i concorrenti hanno effettuato le nomination convinti che si trattasse di una nomination eliminatoria.

In realtà la conduttrice Simona Ventura ha informato i telespettatori che da questo televoto verrà decretato il primo finalista di quest'edizione.

Dunque tra Donatella Mercoledisanto, Rasha Younes, Omer Elomari, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Giulia Soponariu si "nasconde" il primo concorrente finalista in vista della puntata finale in programma per il 15 dicembre.