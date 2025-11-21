Le anticipazioni della puntata finale di Tradimento che andrà in onda venerdì 28 novembre in prima serata svelano che Dundar tornerà a Esme salutando per sempre Yesim. Quest'ultima poco dopo perderà la vita.

Oylum non riesce a vedere il suo vero padre

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Tradimento che verrà trasmessa in prime time venerdì 28 novembre su Canale 5 prendono il via dalla volontà di Ipek di vendicarsi di Azra, avvalendosi dell'aiuto di Neva. Mentre quest'ultima fuggirà, Ipek si farà dara da Azra il PIN delle sue carte di credito minacciandola con una pistola per poi scappare in un hotel.

Poco dopo Azra verrà liberata dagli altri abitanti del condominio e denuncerà tutto alla polizia. Le Forze dell'Ordine però non riusciranno a trovare la ragazza.

Guzide, intanto, dopo essere stata informata da Mualla e Celal, verrà a sapere dove si nasconde Tarik e anche che suo figlio è ormai morto. Inoltre, grazie all'aiuto di Tolga, Guzide entrerà in possesso del video in cui si vede l'ex marito che uccide Korkmaz, quindi lo denuncerà alla polizia. Immediatamente Tarik verrà arrestato e la donna resterà impassibile anche di fronte alle richieste di scuse da parte dell'ex marito.

Celal, intanto, dirà a Oylum chi è il suo vero padre, ma la ragazza arriverà a casa dell'uomo troppo tardi poiché questi sarà morto da poco.

Ipek viene arrestata

Dopo aver sentito Mualla e Oltan parlare di Can, Tolga sospetterà che si tratti di suo figlio, così andrà a villa Dicleli e troverà Oznur pronta a scappare; a quel punto la obbligherà a dire la verità e lei confesserà che i suoi presentimenti sono veri. Tolga pianificherà di scappare con il bambino e con Selin, alla quale dichiarerà il suo amore. Prima però Tolga si recherà nell'ufficio del padre e qui troverà la morte per mano di Ipek, che lo colpirà con un proiettile, proprio mentre era intenta a minacciare Oltan. Ben presto Ipek verrà arrestata.

Dopo aver ricevuto l'addio da parte di Dundar che tornerà ad Esme, Yesim deciderà di confessare l'omicidio di Burcu, salvo poi avere un ripensamento legato alla volontà di non lasciare da sola la piccola Oyku.

Ma proprio quando starà per tornare a casa morirà con un incidente.

Un anno dopo questi fatti, tutti la famiglia si riunirà a casa di Guzide per festeggiare i due anni del piccolo Can.

Ultima puntata di Tradimento

Termina dunque venerdì 28 novembre la dizi turca Tradimento che tanto ha appassionato per quasi un anno il pubblico di Canale 5 prima nella fascia pomeridiana e poi nella fascia serale.

Dal 5 dicembre, a posto della soap, andrà in onda la serie turca Io sono Farah, le cui prime puntate hanno già fatto intuire che c'è un buon interesse dal parte dei telespettatori italiani.