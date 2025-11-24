Il Paradiso delle signore 10 non va in onda oggi, domenica 24 novembre, nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai.

L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina salterà la messa in onda per lasciare spazio a uno speciale del Tg1 sulle elezioni regionali.

In un primo momento la messa in onda era stata anticipata e annunciata per le ore 15:00 ma, alla fine, si è scelto di far saltare un turno alla serie italiana ambientata nel celebre grande magazzino milanese.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 10 di lunedì 24 novembre

La programmazione della rete ammiraglia per il pomeriggio del 24 novembre subirà delle nuove modifiche e a farne le spese sarà l'appuntamento odierno con Il Paradiso delle signore 10.

Gli spettatori e appassionati della serie che, alle 15:00 si collegheranno su Rai 1 per seguire la nuova puntata resteranno delusi, dato che la soap non andrà in onda neppure in quella fascia oraria, così come era stato inizialmente anticipato.

Per dare spazio allo speciale del Tg1 dedicato alle elezioni regionali, la Rai aveva scelto di accorciare la durata del talk show La volta buona, per anticipare poi l'appuntamento con la soap opera alle 15:00.

Oggi salta la puntata de Il Paradiso delle signore 10

La decisione finale dei vertici della tv di Stato, però, è mutata nel corso delle ultime ore: Il Paradiso delle signore non andrà in onda oggi 24 novembre né alle 15:00 né tantomeno alle 16:00.

Subito dopo il talk show La volta buona, intorno alle 15:50 la linea passerà all'informazione del Tg1 e poi alle 17:00 andrà in onda il consueto appuntamento con Vita in diretta condotta da Alberto Matano.

La soap opera, quindi, tornerà in onda regolarmente da martedì 25 novembre con una puntata da recuperare, di cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito sul prossimo palinsesto: non è escluso che la Rai possa decidere di recuperarla il prossimo sabato pomeriggio, come accaduto più volte in passato.

Crollano gli ascolti de Il Paradiso con i cambi programmazione

Una scelta saggia anche per preservare gli ascolti della soap opera dato che, lo scorso venerdì pomeriggio, quando c'è stato il cambio programmazione con messa in onda alle 15:00, i dati sono crollati.

Il Paradiso delle signore ha conquistato l'attenzione di appena 1,2 milioni di spettatori fermandosi al 12% di share contro il 17-18% registrato nel corso delle ultime puntate trasmesse su Rai 1.

La soap è stata ampiamente battuta da Uomini e donne di Maria De Filippi che ha totalizzato una media di oltre due milioni e mezzo di telespettatori arrivando a punte del 24% di share durante la messa in onda.