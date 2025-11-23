Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre 2025 rivelano che Adelaide si mostrerà spietata nei confronti del suo ex Marcello Barbieri e sarà disposta a tutto pur di estrometterlo dall'ambiente del Circolo, così da non doverci avere più nulla a che fare.

Intanto, Matteo otterrà da sua mamma una vecchia foto che lo ritrae da bambino, in cui compariranno anche i fratelli Marchesi: la reazione di Greta non sarà delle migliori e, dopo essersi infuriata, deciderà che quello scatto dovrà sparire.

Adelaide spietata con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre

La contessa Adelaide, dopo essere rientrata a Milano, dimostrerà di avere ancora il dente avvelenato nei confronti del suo ex Marcello Barbieri e non avrà intenzione di fargli sconti.

Lo scopo della contessa sarà quello di mettere al banco il suo ex Marcello dal Circolo: una decisione forte che finirà per dividere Marta e Odile.

Nel frattempo, Marta scoprirà che Marcello ha proposta a Rosa di diventare sua moglie a tutti gli effetti e non sa come gestire la situazione.

La figlia di Umberto, infatti, vorrebbe che Adelaide non venisse a conoscenza di questa notizia ma Odile non sarà dello stesso parere: sarà proprio lei a mettere al corrente sua mamma delle imminenti nozze tra il suo ex e la giornalista del Paradiso Market.

Greta su tutte le furie per una foto del passato

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Matteo chiederà a Odile di far recapitare a Ettore una vecchia foto in cui compaiono da bambini.

Lo scatto verrà recapitato da Odile al ragazzo e sua sorella Greta: proprio quest'ultima non la prenderà affatto bene e si mostrerà su tutte le furie, al punto da decidere che quello scatto dovrà scomparire per sempre.

Cesare, intanto, farà una proposta del tutto inaspettata a Irene: le chiederà, infatti, di accompagnarlo alla Prima alla Scala di Milano. La capocommessa del Paradiso accetterà l'invito ma dovrà mettersi alla ricerca di un abito adeguato per l'evento.

Adelaide aveva creduto nella favola d'amore con Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap opera di Rai 1, Adelaide si era mostrata pronta a coronare il suo sogno d'amore con Marcello Barbieri, andando anche contro il parere negativo di Umberto Guarnieri.

La contessa, innamorata alla follia di Barbieri, si mise all'opera per organizzare al meglio quello che sarebbe stato un vero e proprio evento nell'alta borghesia milanese.

Alla fine, però, Barbieri scelse di fare un passo indietro costringendo la contessa Adelaide a dover annullare in fretta e furia il matrimonio.