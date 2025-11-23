Gli spoiler degli episodi de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, raccontano che Angela e Leocadia scopriranno che Lorenzo usa la sua posizione nell'esercito spagnolo per condurre traffici illeciti. Le due donne informeranno il colonnello Fuentes, che farà il suo arrivo alla tenuta Lujan per arrestare il capitano de la Mata grazie alla complicità di Curro.

Angela e Leocadia scoprono che Lorenzo conduce traffici illeciti

Leocadia coinvolgerà Angela in un piano per incastrare Lorenzo: farà in modo che sua figlia diventi la segretaria personale del capitano per mettere le mani su alcuni suoi fascicoli.

Le due così scopriranno che Lorenzo approfitta della sua posizione nell'esercito spagnolo per condurre alcuni traffici illeciti. Leocadia e Angela informeranno subito il colonnello Fuentes, che farà il suo arrivo a La Promessa. Curro, a questo punto, inviterà il nuovo arrivato in camera sua dove gli consegnerà le prove per incastrare il suo patrigno.

Il colonnello Fuentes arriva a La Promessa per arrestare Lorenzo

Il colonnello Fuentes deciderà di affrontare Lorenzo, mettendogli di fronte le prove della sua colpevolezza. Il cognato di Cruz cercherà di depistare i sospetti del colonnello, accusando Curro di averlo incastrato. Le parole dell'uomo non serviranno a nulla: il giorno seguente, Fuentes tornerà a La Promessa con alcune guardie.

L'uomo farà arrestare Lorenzo per condurlo davanti a una corte marziale dove dovrà rispondere di fatti gravi.

Manuel ha accusato Cruz di non essere stata corretta con la moglie Jana

Nelle ultime puntate de La Promessa, Manuel ha accusato Cruz di non essere stata corretta con Jana, visto che sa bene che mai e poi mai amerà il loro bambino. Il marchesino è apparso molto arrabbiato con la madre, dimostrando di non avere paura di lei. Il giovane, inoltre, è apparso infastidito dal comportamento assunto da suo padre Alonso. Ana, invece, ha chiesto a Ricardo di aiutarla con il trasloco. Il maggiordomo ha accettato di dare una mano ad Ana per accontentare Santos. L'atteggiamento di Ricardo ha messo in ansia Pia, che si è sentita esclusa.

Jana, intanto, è riuscita a incontrare Ramona nonostante il divieto di Cruz. La donna ha spinto l'ex domestica a parlare ancora una volta con Leocadia, sicura che sappia qualcosa di più di quello che è successo a sua madre Dolores tanti anni fa.

Angela, invece, ha scoperto che Cruz ha intenzione di far sposare Curro con una ricca ereditiera per sanare le finanze in rovina della tenuta.