Hatice avrà molta paura per Ceyda nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 12 novembre: "Temo che la faccia finita", dirà la donna a suo marito spiegandogli che la loro amica non riesce a reagire.

Le anticipazioni rivelano che durante la riunione delle donne Ceyda farà dei discorsi che metteranno in allarme Hatice. "Perché siamo vivi?" dirà la donna, continuando a far notare alle sue amiche che i gesti quotidiano non hanno più alcun senso. Ceyda sarà quasi del tutto assente e non riuscirà a fare niente, neanche a riposare.

Il comportamento preoccupante e gli strani discorsi di Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la morte di Yeliz resterà nel cuore di tutti, ma soprattutto di Ceyda. Quest'ultima proverà ad andare avanti, tanto che ricomincerà a cantare al locale sperando che il lavoro possa colmare il grande vuoto che ha dentro. Anche questo tentativo, però, si rivelerà un disastro perché Ceyda si rifugerà nell'alcool e cadrà sul palco durante la canzone. A soccorrerla sarà Arif, ma la vicinanza degli amici sembrerà non bastare per lei. Ceyda affronterà il funerale di Yeliz con il cuore devastato quando vedrà i due bambini rimasti senza mamma e andarle incontro. Nel giorni seguenti non andrà meglio e Hatice sarà davvero preoccupata per lei.

Tutto avrà inizio quando le donne dei vicinato, come da tradizione, si riuniranno a casa di Ceyda per piangere la povera Yeliz e pregare per lei. In questa occasione, la madre della defunta si stringerà a Ceyda e sfogherà tutto il suo dolore. Jale e Hatice prepareranno da mangiare e da bere per le ospiti, ma si renderanno conto che la loro amica sta davvero molto male. Appena avranno occasione di parlare con Ceyda le chiederanno se possono fare qualcosa per lei. La donna si rifiuterà di andare a riposare e inizierà a fare discorsi preoccupanti sull'esistenza. "Perché siamo vivi?", dirà, "Solo per soffrire". Ceyda spiegherà a Hatice e Jale che troppe cose che si fanno tutti i giorni non hanno nessun significato, come dipingersi le unghie o truccarsi.

Il grande vuoto lasciato da Yeliz

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 12 novembre, Hatice interromperà i discorsi di Ceyda invitandola a continuare a cucinare al posto suo. La nonna di Doruk correrà giù in caffetteria per parlare con Enver: "Ceyda mi spaventa", dirà, "Ha iniziato a chiedersi perché viviamo". "Temo che la faccia finita" spiegherà Hatice a Enver che minimizzerà e proverà a tranquillizzarla. Il sarto dirà che tutti fanno questi discorsi di fronte alla morte, ma la donna insisterà. "Anche Jale era molto spaventata", continuerà Hatice, "Se succede qualcosa non potremo sopportarlo". La donna correrà di nuovo in casa ed Enver parlerà di Ceyda ad Arif. "Le abbiamo chiesto di restare da noi ma non ha voluto", dirà il sarto al suo amico che però avrà la testa altrove.

Arif spiegherà che sta ancora pensando a Yusuf che ha simulato l'infarto per agevolare il rapimento di Bahar. Enver proverà a fargli capire che suo padre ha agito perché lo avevano minacciato con la sua vita, ma questo non basterà.

L'amicizia tra Ceyda e Yeliz a La forza di una donna

Yeliz e Ceyda non erano amiche da molto tempo, ma il loro legame è diventato intenso e indissolubile negli ultimi mesi. Le due donne si sono conosciute grazie a Bahar che le ha presentate e all'inizio non si erano per niente simpatiche. Yeliz guardava Ceyda dall'alto in basso, visto il suo modo di vestire e la precarietà in cui viveva. Ceyda, invece, giudicava Yeliz come una donna con la puzza sotto il naso. Presto, però, tutto è cambiato e quando Yeliz è stata lasciata da suo marito è stata ospitata da Ceyda.

Tra le due donne è iniziata una convivenza che ha rafforzato l'amicizia e la malattia di Bahar ha reso il legame ancora più stretto. Nei momenti più difficili, Ceyda e Yeliz sono state l'unico sostegno l'una per l'altra ed è per questo che la cantante non riesce a superare la perdita. Infatti ogni angolo della sua casa le ricorda la sua amica.