Sirin riceverà un bracciale di diamanti da Suat nella puntata de La forza di una donna di sabato 15 novembre, ma la sua reazione sarà inaspettata.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin ringrazierà Suat ma sembrerà delusa dal prezioso dono: "Mi aspettavo un anello", dirà spiazzando il padre di Piril. Poco dopo la ragazza scioglierà la tensione dicendo che stava scherzando e le incomprensioni dei giorni precedenti sembreranno superate.

Un invito inaspettato per Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Suat telefonerà a Sirin dicendole che manderà una macchina a prenderla.

La ragazza sarà sorpresa, ma proverà a declinare l'invito perché l'ultima volta Suat non è stato affatto carino con lei. L'uomo insisterà e alla fine Sirin sarà costretta ad accettare l'invito in un ristorante esclusivo. La sorella di Bahar arriverà vestita elegante e Suat le andrà incontro per abbracciarla, ma lei prenderà subito posto al tavolo, ignorando il suo gesto d'affetto. "Cosa vuoi da me?", chiederà Sirin a Suat che le porgerà una grossa scatola. "Volevo farmi perdonare", dirà, "So che non sei stata tu ad informare Sarp del rapimento". Sirin non aprirà subito il suo regalo: "Non è necessario", dirà ancora offesa a Suat che insisterà fino a convincerla ad accettare. La ragazza aprirà la scatola e resterà senza parole: ci sarà un bracciale di diamanti molto prezioso.

"Grazie, è molto bello", dirà Sirin lasciando che Suat la aiuti ad indossarlo. "Questo potrò portarlo solo in alcune occasioni", aggiungerà la ragazza, "I miei genitori non possono vederlo". Il tono di Sirin, però, non piacerà a Suat che non vedrà in lei quell'entusiasmo che si aspettava.

La risposta spiazzante di Sirin a Suat ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 15 novembre, Sirin ringrazierà Suat per il bracciale ma la sua reazione sarà deludente. L'uomo le chiederà più volte se il prezioso dono non sia stato di suo gradimento, ma la ragazza gli dirà che il problema non è quello. "Mi aspettavo un anello", dirà timidamente Sirin lasciando intendere che vorrebbe da Suat ben altro che una semplice amicizia.

La reazione spiazzata dell'uomo basterà a Sirin per rompere la tensione: "Stavo solo scherzando", dirà. I due inizieranno a mangiare e trascorreranno delle ore piacevoli. Suat tornerà in ufficio e incontrerà Munir piuttosto allarmato: "Ieri sera mi ha chiamato la signora Piril", dirà, "Mi ha chiesto di dire a Sarp che sono stato io ad avvisarla del rapimento". Suat continuerà a domandarsi chi abbia potuto avvisare Piril facendo saltare il piano di Nezir.

Perché Suat vuole farsi perdonare da Sirin?

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Suat ha tagliato i ponti con Sirin accusandola di aver avvisato Sarp del piano che Nezir aveva progettato per rapire Bahar. Pochi giorni dopo, però, Munir ha spiegato al suo capo che è stata sua figlia Piril a tradirlo perché ha sentito dalla sua voce che è stata lei ad avvisare Sarp e a salvare la sua famiglia da Nezir.

A quel punto Suat si è sentito profondamente in colpa nei confronti di Sirin e ha voluto rimediare per recuperare il loro rapporto. In realtà, l'uomo non sa che ad avvertire Piril del rapimento è stata proprio Sirin che aveva un unico scopo: salvare Hatice che quella notte era andata a dormire da Bahar.